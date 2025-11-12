Останетесь без урожая: что нельзя сажать возле смородины

Смородина – одна из тех культур, которые традиционно считаются надежными. Она выдерживает морозы, не требует сложного ухода и дарит щедрый урожай ароматных ягод. Но даже самые стойкие кусты могут ослабнуть, если рядом с ними будут расти неудачные соседи.

Видео дня

Неправильное соседство в саду часто становится причиной болезней, засухи или снижения урожайности, и смородина не является исключением. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя сажать возле смородины.

Целесообразно ли сажать рядом красную или белую смородину

На первый взгляд, почти одна культура, поэтому кажется, что им должно быть комфортно рядом. На самом деле они болеют одними грибковыми инфекциями, прежде всего мучнистой росой.

Если рядом растут оба вида, инфекция быстро переходит от одного куста к другому. Поэтому между ними следует оставлять минимум три метра расстояния, чтобы уменьшить риск заражения.

Рядом с какими деревьями и кустами не стоит сажать смородину

Слива, ирга, береза, облепиха – такие деревья и кустарники имеют глубокую, разветвленную корневую систему, которая истощает почву вокруг себя. Они забирают влагу и микроэлементы, из-за чего смородина испытывает недостаток питания.

Куст постепенно ослабевает: листья увядают, побеги становятся тоньше, ягоды мельчают. В итоге урожайность падает даже при правильном уходе.

Хвойные растения

Ель, туя, сосна или можжевельник в саду могут стать переносчиками ржавчины – грибкового заболевания, опасного для смородины. Споры легко переносятся ветром, и за несколько недель здоровый куст может покрыться пятнами. Чтобы избежать этого, хвойные лучше высаживать на противоположной стороне участка или отгораживать смородину другими культурами.

Что можно сажать рядом со смородиной

В отличие от "агрессивных" соседей, некоторые растения помогают смородине сохранять здоровье.

Рядом с кустами стоит сажать крыжовник, лук, чеснок или календулу. Они не конкурируют за ресурсы, а благодаря эфирным маслам отпугивают тлю, моль и других вредителей, которые часто вредят ягодным культурам. Такое естественное соседство позволяет уменьшить потребность в обработках и улучшает общее состояние почвы.

Каждое растение в саду влияет на другое через почву, корни, влагу и даже микроклимат. Смородина не любит тесноты, засухи и грибковых спор. Соблюдение дистанции, продуманное размещение растений и чередование культур помогут кустам смородины каждый год восстанавливать силы и стабильно плодоносить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать деревья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.