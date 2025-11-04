Часть Украины накроют дожди: синоптики дали прогноз на среду. Карта

Почти по всей территории Украины в среду, 5 ноября, облачно с прояснениями, пройдут дожди. В южных областях, как говорят синоптики, воздух прогреется до +15°С.

Об этом информирует пресс-служба Украинского гидрометцентра. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с.

Прогноз от синоптиков

Согласно информации от УкрГМЦ, небольшие дожди пройдут в восточных, северных, центральных и южных регионах Украины. В то же время солнечная погода в течение дня ожидается в западных областях.

Средняя дневная температура воздуха 5 ноября +8...+10°С, ночью +8...+6°С. Теплее всего будет в Крыму, Одессе и Николаеве (+13...+15°С), а также в Херсоне (+12...+14°С).

Отметим, что по информации народного синоптика Наталки Диденко, самой низкой будет температура воздуха в западной части Украины, тогда как на юге столбики термометров будут высокими. В Киеве, как говорит метеоролог, 5 ноября будет без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в украинской столице фиксировали пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украину может вернуться бабье лето, в результате чего в отдельные дни воздух прогреется до +18°С.

