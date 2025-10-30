В Украину таки идет 'бабье лето': Гидрометцентр порадовал прогнозом

В течение ближайших дней погода в Украине улучшится. Этот период будет напоминать "бабье лето", хотя синоптики и не пользуются подобной терминологией. В отдельные дни днем воздух будет прогреваться до рекордных для начала ноября +18 градусов, хотя местами температуры будут оставаться относительно некомфортными. Мощных осадков не будет.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сейчас по территории Украины проходит атмосферный фронт с запада в восточном направлении, однако, "в целом мы можем рассчитывать на положительные изменения", – сообщила синоптик.

В пятницу и субботу этот атмосферный фронт сместится в восточные и северо-восточные области, и ночью 31 октября в западных и северных областях могут пройти дожди. Однако, "остальная территория будет без осадков, ожидаем определенные прояснения, и, соответственно, дневные максимумы будут немножечко выше", – добавила Наталья Птуха.

Еще одна хорошая новость в том, что заморозков не будет – синоптики ожидают плюсовые температуры и днем, и ночью "даже с тенденцией к повышению, ночью +2... +9 градусов, в дневные часы +10... +16 градусов". А на юге страны "местами на отдельных метеостанциях может быть даже +17... +20 градусов, но это достаточно локально и только по южным регионам, и то не везде", – отметила синоптик.

Зато Карпаты будут оставаться определенным очагом прохлады, там ночью "за счет географии" может быть -3... +3 градуса, днем +2... +8 градусов, "но это касается преимущественно высокогорья", – уточнила Наталья Птуха.

В воскресенье на понедельник над Украиной также преимущественно будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, что обеспечивает погоду без осадков. В понедельник в западных областях "может моросить небольшой осенний дождик, но в целом температурный фон остается несколько выше климатической нормы", - пояснила синоптик. В эти даты ночью ожидается +3... +9 градусов, днем +10... +16 градусов, на западе и юге до +19 градусов.

В Украину идет "бабье лето"?

"По поводу "бабьего лета", то это чисто народное название. Это повышение температурных показателей будет происходить за счет прохождения более теплой воздушной массы по нашей территории. Как его называть, то это уже каждый сам может решать", – отметила Наталья Птуха.

"В течение года всегда наблюдаются периоды, когда есть антициклоны, фронты, с дождями, более низкими значениями температуры. В наших широтах могут меняться воздушные потоки, приносить более теплую воздушную массу. Если это еще и сочетается с периодом более повышенного атмосферного давления, то устанавливается более комфортная погода", – добавила она.

Как долго продлится теплая погода в Украине?

"В дальнейшем резких изменений пока не наблюдается, но есть определенная тенденция к небольшому снижению температуры в середине следующей недели, но не резкого. Все будет зависеть от облачности и от прохождения атмосферных фронтов", – объяснила Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды от Гидрометцентра для каждого региона Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 3 ноября. Они показывают, что в страну идет существенное потепление.

В пятницу, 31 октября, синоптики прогнозируют сухой день. Небольшие кратковременные дожди могут пройти лишь в некоторых районах севера и востока страны. Ночью в большинстве регионов воздух будет прогреваться до +7... +9 градусов, на юге и в центре до +11 градусов, на востоке до +4... +6 градусов. В дневные часы столбик термометра будет подниматься до отметки +11... +16 градусов, на юге до +19 градусов, на востоке и севере до +11... +12 градусов.

В субботу, 1 ноября, синоптики прогнозируют некоторое снижение ночных температур на всей территории страны. На западе и ряде центральных областей ночью будет +2... +4 градуса, на остальной территории несколько теплее, до +7... +9 градусов. Днем почти везде будет +13... +15 градусов, на юге до +17 градусов. Прохладнее всего будет на востоке. Кратковременные осадки возможны лишь на севере и востоке страны.

В воскресенье, 2 ноября, в стране ожидается небольшое потепление. Температурные показатели, как ночные, так и дневные, вырастут на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. Ночью будет +5... +8 градусов, в дневные часы +12... +15 градусов, на западе до +18 градусов, на юге до +17 градусов, на востоке до +12 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

В понедельник, 3 ноября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди на западе страны. Тем не менее, это не скажется на температурных показателях – они будут оставаться на уровне предыдущего дня. Теплее всего будет на западе, до +18 градусов, прохладнее всего на востоке, до +12 градусов.