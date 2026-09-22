Часть Украины накроют дожди: синоптик дала прогноз на осеннее равноденствие. Карта

В среду, 23 сентября, часть Украины окажется под воздействием сильных дождей и порывистого ветра. Непогода охватит преимущественно восточные и южные области, тогда как на остальной территории будет облачно с прояснениями.

Видео дня

Днем температура воздуха в среднем составит +12 – +17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 23 сентября

По прогнозу метеоролога, в день осеннего равноденствия, 23 сентября, значительные и продолжительные осадки охватят Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а также Крым. Во второй половине дня дождливая погода распространится на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

Непогоду будут сопровождать сильные порывы ветра. Причиной ухудшения погодных условий станет активный циклон, который будет перемещаться со стороны Черного моря.

В то же время в западных, северных и центральных областях осадки будут носить локальный характер и будут чередоваться с прояснениями.

"Температура воздуха будет низкой, особенно в ближайшую ночь: в западных, северных областях, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах ожидается +6 – +9 градусов. На юге, на востоке и в Днепропетровской области +10 – +15", – говорится в сообщении.

Диденко добавила, что на востоке Украины 23 сентября прогнозируется сильный северный и северо-восточный ветер спорывами до 15–22 м/с.

В большинстве областей дневная температура составит +12 – +17 градусов. Теплее будет в Донецкой и Луганской областях – до +19 – +23.

В то же время в Киеве существенных осадков не ожидается, однако во второй половине дня или вечером возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до прохладных +7 – +8 градусов, а днем воздух прогреется максимум до +15.

"По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам красивую комфортную погоду", – подытожила синоптик.

Напомним, по состоянию на утро 22 сентября на горе Поп Иван в Карпатах столбики термометров опустились до –1 градуса. Кроме того, вершины припорошило снегом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой будет погода в Украине зимой 2026–2027 годов. Ожидаются аномальное тепло в декабре и снегопады в январе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!