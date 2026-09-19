Аномальное тепло в декабре и снегопады в январе: какой будет погода в Украине зимой 2026-2027

Зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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В то же время февраль может снова оказаться теплее, хотя в некоторых областях сохранится вероятность снега. Об этом говорится в прогнозе от Climate Impact Company.

Что повлияет на погоду зимой

Как отмечают специалисты, аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся в Западной и Центральной Европе летом 2026 года, были связаны с рекордно высокой температурой поверхности Средиземного моря и акваторий у западного и юго-западного побережья Европы.

Ожидается, что эти тепловые аномалии сохранятся и зимой 2026–2027 годов, хотя их интенсивность снизится. Дополнительным фактором теплой погоды может стать потепление вод вокруг Европы.

Важную роль также будет играть Эль-Ниньо. Если прогноз относительно его чрезвычайно сильной фазы оправдается, он может влиять на погодные процессы далеко за пределами тропических широт и способствовать формированию более теплой зимы в Европе.

Еще одним фактором станет дальнейшее потепление Северной Атлантики. Высокая температура океана, по прогнозам, сохранится в течение холодного сезона и дополнительно будет способствовать теплому характеру европейской зимы. В то же время возможно и кратковременное возвращение холодов.

Прогноз погоды на зиму

Декабрь может оказаться самым теплым и наиболее аномальным месяцем зимы. Наибольшие температурные отклонения прогнозируются для Восточной Европы, тогда как на юге континента будет преобладать более сухая погода.

Наиболее вероятный период похолодания придется на январь. В восточных регионах Европы возможны морозы и снегопады, а волна холода на короткое время может продвинуться от Черного моря к центральным районам. В то же время в Западной и Юго-Западной Европе сохранится относительно теплая погода.

В феврале температура снова повысится, и на большей части континента ожидаются показатели выше климатической нормы. Осадки будут преимущественно выпадать в виде дождя, хотя в горных районах Центральной и Южной Европы возможны обильные снегопады.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Эль-Ниньо "усиливается на наших глазах", а планета оказалась в "неизведанных водах, и эти воды нагреваются".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что метеорологи предупреждали об исключительно мощном Эль-Ниньо, которое может усилить глобальное потепление. Ученые прогнозировали, что2027 год с высокой вероятностью может стать самым теплым за всю историю наблюдений, сместив с первого места 2024-й.

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