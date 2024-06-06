Часть Украины накроет непогода: синоптики рассказали, где будут грозы и град в пятницу. Карта

Часть Украины, а именно западные области, в пятницу, 7 июня, накроют дожди с грозами и градом. В остальных областях ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Локальные грозовые дожди также могут пройти в Луганской области.

Температура воздуха ночью будет достигать +14+19 градусов. В течение дня в Украине в среднем +24+29 градусов, в южной части +27+32 градуса. На востоке завтра возможны сильные порывы северо-западного ветра.

В Киеве 7 июня ожидается сухая и солнечная погода. Днем ожидается комфортная температура воздуха – +25+27 градусов.

Напомним, что украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, в Украину придут воздушные массы субтропического происхождения, которые принесут жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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