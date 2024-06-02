Украину ждут грозы и град: синоптик удивил прогнозом на неделю

Новая неделя принесет в Украину неустойчивую погоду. Температура воздуха поднимется местами до +34 градусов, однако в ряде областей ожидаются ливни с грозами, градом и шквальным ветром.

Такой прогноз озвучил украинский синоптик, кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в статье для Meteoprog. По его словам, в течение недели 3-9 июня в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая и жаркая погода.

"Пройдут ливни с грозами, местами возможен град и шквалы", – прогнозирует синоптик.

Так, в ближайшие дни погоду будет определять малоградиентное поле пониженного давления, линиии неустойчивости и воздушная масса субтропического происхождения.

Поэтоме температура воздуха ожидается выше нормы, а наибольшее количество осадков – в западных и северных областях. Также там не исключены опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозами, предупредил Кибальчич.

В понедельник, 3 июня, ночью в восточных областях, днем в северных и западных регионах дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью +13…+18, днем +27…+33 градусов, в западных и северных областях +20…+25.

Во вторник, 4 июня, в западных, северных и местами центральных областях кратковременные дожди с грозами, днем на западе и на Киевщине местами сильные ливни, крупный град и шквалы 20-25 м/с. На остальных территориях преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19, днем +23…+28, в южных и восточных областях +28…+33.

В среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточных и Крыма, дожди с грозами, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью +13…+19 градусов, днем +22…+27, на юге и востоке +29…+34.

В четверг, 6 июня, в центральных и южных областях преимущественно без осадков, в остальных регионах местами грозовые дожди, днем град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Ночью +13…+19, днем +22…+27, в юго-восточной части страны до +30 градусов.

В пятницу, 7 июня, преимущественно без осадков, только утром и днем на западе местами грозовые дожди. Ветер там переменных направлений, 3-8 м/с, в остальных регионах северо-западный, 5-10 м/с. Ночью +11…+16, днем +22…+27, на юге до +30.

В субботу, 8 июня, на западе и местами в центральных регионах возможны кратковременные грозовые дожди, на западе во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем +23…+28.

В воскресенье, 9 июня, на западе и севере сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. На остальной территории практически без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30, в южных и центральных областях +31…+33.

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