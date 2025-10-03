'Бывают выпуски такие тяжелые, что плачу в эфире': Оксана Гутцайт рассказала свою историю Музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Во времена войны роль ведущих и журналистов выходит далеко за пределы привычной профессии. Ежедневно они становятся свидетелями и голосом самых трагических событий, оставаясь при этом надежной поддержкой и источником надежды для своих зрителей и слушателей. Собственным опытом того, как эти вызовы отразились на ее жизни, поделилась украинская телеведущая Оксана Гутцайт. Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Телеведущая признается, что для нее война – это потеря детства и всего, что формировало ее взросление. Каждая история потерь – это боль, которую украинцы должны помнить. А еще это трагедия, о которой должен знать мир.

"Нельзя опускать руки, нельзя расслабляться. Все должно быть направлено сейчас на нашу победу", – говорит Оксана Гутцайт Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору Фонда Рината Ахметова.

Оксана Гутцайт рассказывает, что эта война отобрала веру в символы, которые казались неизменными, и заставила переосмыслить себя и все вокруг, – она буквально начала жизнь с чистого листа. Эти переживания и травмы отражаются в ее работе и воспоминаниях, особенно когда речь идет о детях и их страданиях.

"Иногда случаются такие тяжелые выпуски, что ты даже плачешь в эфире... В памяти запечатлелась история о мальчике, который вместе с бабушкой пытался переплыть Киевское море, убегая с оккупированных территорий. Их лодку расстреляли, и этот совсем маленький мальчик утонул. Вот такие моменты, особенно когда речь идет о детях, оставляют глубокий след", – отмечает телеведущая.

Смотрите историю Оксаны Гутцайт по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" собрал уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны россии против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных": civilvoicesmuseum.org или на бесплатной горячей линии 0800 50 90 01.