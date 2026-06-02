Был сердцем компании: на Донетчине погиб морпех Тарас Козар с Рогатинщины. Фото

Война против российских оккупантов унесла жизнь воина из Ивано-Франковской области Тараса Козара. Защитник, который воевал на самых горячих участках фронта, погиб 28 мая 2026-го года в Константиновке Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили на странице Рогатинского городского совета в Facebook. Тарас погиб вследствие вражеского артиллерийского обстрела, ему недавно исполнился 31 год.

Что известно о павшем Герое

Тарас Владимирович Козар родился 4 апреля 1995 года в селе Долиняны. С первых дней своего появления на свет он боролся за свое право жить. Мама Татьяна вспоминает, что они окрестили мальчика еще в роддоме, потому что врачи не давали никаких оптимистичных прогнозов. Однако Тарас оказался настоящим бойцом и выжил.

"Тарас рос в кругу любящей многодетной семьи, где делиться – было признаком любви. Делиться всем – хлебом, трудом, трудностями, заботой", – сказано в сообщении.

После окончания Долинянской общеобразовательной школы он получил специальность бригадира по текущему содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений во Львовском межрегиональном высшем профессиональном училище железнодорожного транспорта. Продолжил обучение в Черновицком транспортном колледже.

Сначала Тарас работал в обособленном подразделении "Львовская дистанция пути" Государственного территориально-отраслевого объединения "Львовская железная дорога". Впоследствии зарабатывал на жизнь за рубежом – в Чехии и Польше.

"Между повседневными хлопотами не забывал о своей семье, родное село. Был всегда внимательным, заботливым, ответственным, человеком с открытой душой. Любил спорт, играл за местную футбольную команду "Долиняне". Был сердцем компании – тем, кто в беде подставит плечо поддержки, посоветует, поможет. Эта черта стала определяющей в его дальнейшей жизни, жизни военного", – рассказали о Герое в горсовете.

Тарас Козар был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 21 апреля 2022 года. После обучения в военном центре он был назначен на должность разведчика в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

В составе подразделения успешно выполнял боевые задачи на самых горячих участках фронта. Позже служил в оперативно-тактической группировке "Донецк", защищал украинские города и села на Донецком и Запорожском направлениях. Во время операции "Крынки" более полугода под постоянными обстрелами, ударами КАБов и дронов вместе с побратимами держал оборону этого разрушенного населенного пункта.

"Там, в том аду, Тарас нашел свою любовь, свою Ганусю. Закаленное войной чувство переросло в крепкие супружеские отношения, в которых родился сыночек Андрюша. Молодой отец не упускал ни одного удобного случая увидеться с семьей. А это выпадало не часто, ведь борьба продолжалась. Война готовила защитнику новые вызовы, от которых он никогда не уклонялся. Говорил: "Не могу бросить своих ребят", – сказано в сообщении.

Несмотря на контузии Тарас продолжал выполнять свой воинский долг. Был непосредственным участником масштабной наступательной и оборонительной военной кампании Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Награжден знаком отличия президента Украины "За оборону Украины", нагрудными знаками "За образцовую службу" командира бригады морской пехоты, "Ветеран войны".

"Еще две недели назад восьмимесячный Андрюша прижимался к папиной мягкой бороде, обнимал его за шею своими маленькими ручками. Тарас боялся спугнуть этот момент счастья, хотел остановить время, чтобы насладиться той украденной у войны радостью. Это последнее прощание с семьей было очень тревожным. Он ушел из дома не оглядываясь, как будто чувствовал, что уходит навсегда", – рассказали в горсовете.

Решающим местом героической борьбы воина стала Константиновка Донецкой области. Там 28 мая 2026-того года вследствие артиллерийского обстрела младший сержант Тарас Козар погиб.

"Сегодня погиб настоящий морпех. Веселый лихой козарлюга", – написал в соцсетях о смерти Тараса один из его собратьев. Для своих боевых товарищей он был не просто другом, а братом, готовым отдать за них свою жизнь. Именно это он и сделал – за каждого из нас.

У павшего Героя остались жена, маленький сын, родители, сестры, брат и бабушки. О дате и времени прощания с защитником пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от оккупантов погиб военнослужащий из Тернопольщины Андрей Ширяев. 25-летний защитник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!