'Защищал Украину до последнего вздоха': на войне погиб 25-летний защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину от оккупантов погиб военнослужащий из Тернопольщины Андрей Ширяев. 25-летний защитник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области.

С 17 апреля воин считался пропавшим без вести. После проведения экспертизы его официально признали погибшим. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Он мужественно защищал Украину до последнего вздоха. Искренне соболезнуем всем родным, друзьям и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины!", – написал мэр в Facebook.

В последний путь защитника провели 1 июня в Подгороднянской объединенной территориальной общине.

Что известно о защитнике

Андрей Ширяев родился 5 декабря 2001 года. В армии был разведчиком-оператором беспилотных летательных аппаратов разведывательного отделения. В ряды Вооруженных сил Украины воина призвали в июле 2020 года.

17 апреля 2026 года военнослужащий пропал без вести вблизи населенного пункта Шевченково, что в Сумской области. Впоследствии, 25 мая 2026 года, по результатам экспертизы его признали погибшим.

1 июня Герой на щите вернулся в родительский дом в селе Великий Ходачков.

