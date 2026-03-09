Был ранен, но вернулся в строй: на Запорожье погиб воин из Одесской области Анатолий Жемчугов. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Одесской области Анатолий Жемчугов. Он стал в ряды Вооруженных сил Украины еще с 2022 года, был ранен, однако после восстановления вернулся на передовую.

Последний свой бой Анатолий принял 1 марта под Ореховым на Запорожье, в этом месяце ему должно было исполниться 43 года. О потере сообщили в Выгоднянском сельском совете.

Что известно о Герое

В Выгоднянском сельсовете рассказали, что родился Анатолий Жемчугов 19 марта 1983 года в Выгоде.

С ноября 2022 года он защищал Украину в составе ВСУ: занимал должность мастера 2 отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

В свое время Анатолий Жемчугов был ранен. Впрочем, после лечения и восстановления он снова отправился на передовую.

Сейчас же, после более трех лет на войне, защитник возвращается домой – на щите.

"С глубокой болью сообщаем о гибели нашего земляка — жителя села Выгода, военнослужащего Жемчугова Анатолия Юрьевича... 1 марта 2026 года вблизи города Орехов Запорожской области, во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины, он героически погиб, оставшись верным военной присяге и своему народу", – отметили на малой родине воина.

Там добавили, что за проявленные в защите Украины мужество и преданность Анатолий Жемчугов был награжден знаком отличия "Казацкий крест – За боевые заслуги".

Дома его ждали двое детей и мама.

О дате и времени прощания и захоронения Героя в громаде сообщат позже.

В Вечность Анатолий отошел в возрасте 42 лет: до своего 43-го дня рождения он не дожил меньше месяца.

Как рассказывал OBOZ.UA, на днях стало известно, что на войне погиб снайпер из Ковеля. Анатолий Нестерук 1985 года рождения почти год считался пропавшим без вести: связь с ним оборвалась в августе прошлого года под Шаховым Покровского района Донецкой области. Сейчас, после совпадения ДНК, Герой возвращается домой, теперь уже навсегда.

Кроме того, в бою с оккупантами на Харьковщине погиб молодой воин из Тернопольщины. 28-летний Богдан Суховий погиб 6 марта вблизи населенного пункта Глубокое на севере области.

