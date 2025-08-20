'Был примером мужества и стойкости': в Запорожье попрощались с защитником, который погиб на Сумщине. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. На Запорожье попрощались с защитником Эдуардом Латой, который погиб на Сумщине.

Печальную весть сообщили в Кушугумской территориальной общине. Военному навсегда останется 44 года.

Что известно о защитнике

"С глубокой печалью и болью сообщаем, что в борьбе за свободу и независимость Украины погиб наш земляк – Лата Эдуард Юрьевич 07.10.1981 г.р., житель поселка Кушугум", – говорится в сообщении.

Мужчина стал на защиту Родины в июле 2025 года, а уже в августе был частью легендарной 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Эдуард Лата занимал важное место в своем подразделении, он был искренним, общительным, надежным другом и побратимом.

"Он был примером мужества и стойкости – не боялся идти в бой, всегда рядом с побратимами в самые трудные минуты. Его позитив, коммуникабельность и преданность делу навсегда останутся в памяти тех, кто знал и служил вместе с ним", – указано в сообщении.

Жизнь Героя оборвалась 11 августа 2025 года в районе н. п. Садки Сумской области, во время выполнения боевого задания.

Простились с Эдуардом Латой 18 августа 2025 года. Родные, друзья и земляки склонили головы в почете и благодарности, проведя защитника в последний путь.

"Твоя жертвенность и мужество навсегда останутся в сердцах благодарных земляков. Герои живут вечно в наших сердцах!" – указано в сообщении.

Напомним, 26 июля в бою с оккупантами возле села Песчаное на Харьковщине погиб старший сержант ВСУ Роман Кириченко из Каменского Днепропетровской области. Защитнику навеки осталось 43 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречуха из Ивано-Франковской области. Мужчину две недели считали пропавшим без вести, ему было всего 22 года. Свою жизнь Герой отдал в боях в Донецкой области.

