Без отца осталась дочь: в боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровской области. Фото

26 июля 2025 года в бою возле села Песчаное на Харьковщине погиб старший сержант ВСУ Роман Кириченко. Он отдал жизнь, защищая Украину от российских оккупантов.

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Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов. "26 июля в бою вблизи населенного пункта Песчаное на Харьковщине, защищая украинскую землю от захватчиков, погиб старший сержант Кириченко Роман Владимирович", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Роману Кириченко было 43 года. Он родился 16 января 1982 года в городе Днепродзержинск (ныне Каменское), окончил СПТУ-22. В феврале 2023 года ушел добровольцем на фронт. У него остались жена, дочь и брат.

Прощание с защитником состоится 4 августа в Каменском. Панихида – в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ. Похоронят воина на Аллее Героев городского кладбища.

Оценки потерь сторон в войне

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Россия потеряла за июль около 20 тысяч военных, а с начала 2025 года – 112,5 тысячи. По его словам, украинские потери составляют около 8 тысяч погибших с начала года, без учета пропавших без вести.

Ранее, еще в феврале, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибло более 46 тысяч украинских военных, еще около 380 тысяч получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

На фронте в Покровском районе Донецкой области погибла 20-летняя защитница Ангелина Мартынюк из Закарпатья. Она была главной сержанткой и командовала разведывательным отделением разведвзвода механизированного батальона.

В боях на Покровском направлении фронта оборвалась жизнь 20-летнего воина Максима Нагорного из Луцка Волынской области. Парень-сирота в 18 лет добровольцем присоединился к ВСУ, однажды чуть не погиб под обстрелами и написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины. Сейчас родные Героя не могут его достойно похоронить из-за того, что для проведения ДНК-экспертизы недостаточно данных сестры.

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