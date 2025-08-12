Погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине: подтвердилась гибель 22-летнего Романа Гречуха с Франковщины. Фото

В понедельник, 11 августа, была официально подтверждена гибель защитника из Ивано-Франковской области Романа Гречуха. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в Донецкий области.

Об этом сообщили на странице Бурштынского городского совета в Facebook. До этого две недели с солдатом не было связи.

Герой погиб в Донецкой области

25 июля 2025 года связь с солдатом Романом Гречухом была потеряна, когда он выполнял боевое задание в Донецкой области. С тех пор две недели все надеялись на лучшее и молились за его возвращение.

Однако, к сожалению, 11 августа было получено официальное подтверждение о гибели Романа.

"Сердце нашей общины снова окутала черная лента скорби. В борьбе за свободу и независимость Украины мы потеряли еще одного нашего отважного Защитника", – отметили в горсовете.

Там рассказали, что Роман родился 1 декабря 2002 года. Он был верным сыном своей Родины и служил в составе штурмового подразделения ВСУ. Присягнув на верность украинскому народу, Роман выполнял свою присягу до последнего вздоха, мужественно держа позиции в горячих точках фронта.

Община попрощается с воином

Во вторник, 12 августа, в 10:30 громада встретит кортеж с телом Героя. Направление движения кортежа: по дороге Н-09 из г. Ивано-Франковск в Бурштын, далее по улице Мицкевича до улицы Филарета Скаскива, 37 – к родному дому воина.

В 11:30 начнется церемония прощания – ул. Филарета Скаскива, 37. Чин похорон состоится в Церкви Воздвижения Честного Креста. Захоронение – на Аллее Славы на городском кладбище.

"В 11:00 от ДК "Прометей" автобус отправится в старую часть города – на улицу Филарета Скаскива. Призываем всех присоединиться к прощанию, провести Защитника в последний земной путь и отдать должное уважение. Пусть наше единство и благодарность будут достойной данью его подвигу", – сказано в сообщении.

