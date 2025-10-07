Был на пике популярности: почему в СССР резко запретили рыбий жир

Люди постарше, которые застали СССР в его расцвете, с ужасом вспоминают, как их в детстве заставляли пить рыбий жир – пищевую добавку, которую прописывали всем малышам. Но в определенный момент ее взяли и запретили.

Для чего советских детей мучили рыбьим жиром и почему он стремительно исчез из рекомендаций врачей, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, чем сейчас заменяют главный советский БАД.

Современная пищевая индустрия направлена, в частности, на то, чтобы обеспечивать потребности людей в питательных и полезных веществах просто с помощью продуктов. Достаточно вспомнить йодированную соль или витаминизированное молоко, которые покрывают наши потребности в определенных элементах. Во времена СССР питаться полноценно было непростой задачей – выбор продуктов в магазинах был очень ограничен, их качество оставляло желать лучшего, а получать витамины и минералы в зимний сезон становилось практически невозможно.

Именно поэтому рыбий жир в СССР считался практически универсальной биодобавкой, особенно для детей. Этот продукт действительно содержит немало жирных кислот омега-3, витаминов A и D. Они способствуют росту, укреплению костей, улучшению зрения. А еще именно рыбий жир позволил преодолеть проблему рахита – болезни, которая встречалась у советских детей довольно часто и приводила к неприятным последствиям на всю жизнь.

Советские медики небезосновательно утверждали, что регулярное употребление рыбьего жира повышает иммунитет, помогает бороться с частыми инфекционными заболеваниями, уменьшает вероятность дефицита витаминов. Поэтому в детских садах и школьных заведениях его давали в обязательном порядке. Детей кормили продуктом ложками. Однако восторга у них это не вызывало, ведь рыбий жир имеет специфический, не слишком приятный вкус. Смягчить его пытались, добавляя мед или другие подсластители, однако эффект это имело довольно сомнительный.

Производство рыбьего жира в СССР велось в основном на базе рыбных промыслов, рыбокомбинатов и заводов по переработке рыбы в северных и прибрежных регионах. Сырьем служили печень крупных рыб и жир подкожный и внутренний у рыб, таких как треска, сельдь, другие холодноводные виды.

Продукция, которую производили эти предприятия, продавалась в аптеках, поставлялась в школьные и детские учреждения. Иногда ее можно было приобрести и в продовольственных магазинах. Употребление рыбьего жира пропагандировали через плакаты в медицинских и учебных заведениях и даже через художественные произведения – детские книги, фильмы и мультфильмы.

Впрочем, в 1970-е годы начали появляться проблемы с рыбьим жиром. Проверки продукта начали показывать содержание токсинов, тяжелых металлов и других вредных примесей. Дело в том, что загрязненность морей вокруг СССР росла, а методы вылова рыбы ухудшались. Поэтому было принято решение прекратить производство продукта, ведь он вместо пользы начал нести настоящую опасность.

В 80-х годах в аптеках снова появились флакончики с целебным средством, правда, теперь его выпускали в небольшом объеме: 50, 75 и 100 миллилитров, а позже стали производить в капсулах. Такая форма выпуска защищала содержимое от процессов окисления и не имела специфического запаха и рыбного привкуса.

Кстати, и сейчас существуют БАДы, которые выполняют ту же функцию, которую когда-то выполнял рыбий жир. В частности это препараты с омега-3 в удобных для приема формах, таких как капсулы. Можно купить и сам рыбий жир, но с ароматизаторами, которые убирают неприятный вкус. Современными источниками полиненасыщенных жирных кислот являются рыбные консервы, в частности печень трески, рыба морская, растительные масла (льняное, кунжутное, масло авокадо и т.д.). Их легко можно приобрести для себя, что сложно было представить во времена СССР. Кроме того, в детских смесях, добавках и витаминных комплексах включены искусственные или натуральные формы витаминов A и D, которые раньше давались через рыбий жир.

