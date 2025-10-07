УкраїнськаУКР
русскийРУС

Был на пике популярности: почему в СССР резко запретили рыбий жир

Юлия Потерянко
Новости. Общество
3 минуты
468
Был на пике популярности: почему в СССР резко запретили рыбий жир

Люди постарше, которые застали СССР в его расцвете, с ужасом вспоминают, как их в детстве заставляли пить рыбий жир – пищевую добавку, которую прописывали всем малышам. Но в определенный момент ее взяли и запретили.

Видео дня

Для чего советских детей мучили рыбьим жиром и почему он стремительно исчез из рекомендаций врачей, разбирался OBOZ.UA. Рассказываем также, чем сейчас заменяют главный советский БАД.

Современная пищевая индустрия направлена, в частности, на то, чтобы обеспечивать потребности людей в питательных и полезных веществах просто с помощью продуктов. Достаточно вспомнить йодированную соль или витаминизированное молоко, которые покрывают наши потребности в определенных элементах. Во времена СССР питаться полноценно было непростой задачей – выбор продуктов в магазинах был очень ограничен, их качество оставляло желать лучшего, а получать витамины и минералы в зимний сезон становилось практически невозможно.

Именно поэтому рыбий жир в СССР считался практически универсальной биодобавкой, особенно для детей. Этот продукт действительно содержит немало жирных кислот омега-3, витаминов A и D. Они способствуют росту, укреплению костей, улучшению зрения. А еще именно рыбий жир позволил преодолеть проблему рахита – болезни, которая встречалась у советских детей довольно часто и приводила к неприятным последствиям на всю жизнь.

Советские медики небезосновательно утверждали, что регулярное употребление рыбьего жира повышает иммунитет, помогает бороться с частыми инфекционными заболеваниями, уменьшает вероятность дефицита витаминов. Поэтому в детских садах и школьных заведениях его давали в обязательном порядке. Детей кормили продуктом ложками. Однако восторга у них это не вызывало, ведь рыбий жир имеет специфический, не слишком приятный вкус. Смягчить его пытались, добавляя мед или другие подсластители, однако эффект это имело довольно сомнительный.

Был на пике популярности: почему в СССР резко запретили рыбий жир

Производство рыбьего жира в СССР велось в основном на базе рыбных промыслов, рыбокомбинатов и заводов по переработке рыбы в северных и прибрежных регионах. Сырьем служили печень крупных рыб и жир подкожный и внутренний у рыб, таких как треска, сельдь, другие холодноводные виды.

Продукция, которую производили эти предприятия, продавалась в аптеках, поставлялась в школьные и детские учреждения. Иногда ее можно было приобрести и в продовольственных магазинах. Употребление рыбьего жира пропагандировали через плакаты в медицинских и учебных заведениях и даже через художественные произведения – детские книги, фильмы и мультфильмы.

Впрочем, в 1970-е годы начали появляться проблемы с рыбьим жиром. Проверки продукта начали показывать содержание токсинов, тяжелых металлов и других вредных примесей. Дело в том, что загрязненность морей вокруг СССР росла, а методы вылова рыбы ухудшались. Поэтому было принято решение прекратить производство продукта, ведь он вместо пользы начал нести настоящую опасность.

В 80-х годах в аптеках снова появились флакончики с целебным средством, правда, теперь его выпускали в небольшом объеме: 50, 75 и 100 миллилитров, а позже стали производить в капсулах. Такая форма выпуска защищала содержимое от процессов окисления и не имела специфического запаха и рыбного привкуса.

Кстати, и сейчас существуют БАДы, которые выполняют ту же функцию, которую когда-то выполнял рыбий жир. В частности это препараты с омега-3 в удобных для приема формах, таких как капсулы. Можно купить и сам рыбий жир, но с ароматизаторами, которые убирают неприятный вкус. Современными источниками полиненасыщенных жирных кислот являются рыбные консервы, в частности печень трески, рыба морская, растительные масла (льняное, кунжутное, масло авокадо и т.д.). Их легко можно приобрести для себя, что сложно было представить во времена СССР. Кроме того, в детских смесях, добавках и витаминных комплексах включены искусственные или натуральные формы витаминов A и D, которые раньше давались через рыбий жир.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР подделывали березовый сок – продукт, который считали важным источником витаминов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.