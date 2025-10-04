'Советское качество': как в СССР подделывали березовый сок в СССР

В СССР березовый сок был едва ли не самым массовым "витаминным" напитком межсезонья. Его собирали весной и разливали в стеклянные бутылки и трехлитровые банки. Цены держались на уровне копеек, поэтому продукт казался доступным и "натуральным".

Дефицит других соков (яблочного, цитрусового) только укреплял культ березового. Но мало кто знает, что в СССР березовый сок массово подделывали. Детали читайте в материале OBOZ.UA.

Сок собирали весной, когда деревья еще не начали активно расти и жидкость была наиболее сладкой. В стволе делали надрезы и закрепляли небольшие ковшики или трубочки для стекания сока. Это была традиционная и довольно простая технология.

Напиток стоил недорого – около 5–10 копеек за литр. Именно это сделало его "народным продуктом": приобрести сок могли как в городах, так и в селах, где он продавался в стеклянных бутылках и банках.

Несмотря на официальные стандарты, не все партии были качественными.

Чтобы замаскировать вкус, добавляли сахар или лимонную кислоту. Это был самый очевидный способ "нарастить" объем, особенно в конце сезона, когда сок менее сладкий.

Использовали также сахарный сироп вместо сока – обычную вода с сахаром и кислотностью "под березовый". Иногда – с каплей аромата (настой шиповника/других ягод).

Наряду с "березовым соком" выпускали "березовые напитки" (купажи по техусловиям). Формально – не сок, но для потребителя выглядело "то же самое". Недобросовестные пункты сбыта умышленно не подчеркивали разницу.

Кстати, разлив не всегда был стерильный. Грязные бутылки давали мутность и осадок, который прикрывали словами "натуральный продукт".

