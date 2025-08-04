"Был добрым, светлым, сильным": в боях на Донетчине погиб защитник из Тернополя. Фото

На фронте в Донецкой области, защищая Украину, погиб 43-летний боец 68-й ОМБр Виталий Томчук из Тернополя. Его смерть подтверждена после более чем года в статусе без вести пропавшего.

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С Героем попрощаются 4 августа в родном городе. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Что известно о защитнике

Виталий Григорьевич Томчук родился 6 ноября 1980 года. В рядах Вооруженных сил Украины служил стрелком-помощником гранатометчика 1-го егерского отделения 2-го взвода 1-й роты 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

11 июня 2024 года воин перестал выходить на связь – и именно в этот день он пропал без вести вблизи села Семеновка Покровского района Донецкой области. До последнего родные надеялись на вероятность, что он по крайней мере находится в плену. Однако впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила гибель защитника.

"Мой отец погиб, защищая нас и нашу Родину. Он отдал самое ценное – свою жизнь – ради того, чтобы мы могли жить, дышать свободно, быть дома. Отец был добрым, светлым, сильным. Твое мужество и отвага – моя память... Я помню все счастливые моменты, которые были у нас с тобой. Я навсегда останусь той папиной девочкой, которую он больше всего любил. Я всегда буду любить тебя. Всегда буду гордиться тобой. Всегда буду помнить. Ты отдал жизнь как настоящий герой. Герои не умирают. Слава Украине", – рассказала дочь воина Елена.

Мэр Тернополя Сергей Надал отметил, что Виталий Томчук погиб во время боевого задания, защищая родную землю. В понедельник, 4 августа, громада проведет в последний путь тернопольского защитника.

"Искренние соболезнования родным и близким Героя. Пусть Господь дает силы пережить это горе. Вечная память защитнику Украины!" – добавил чиновник.

Что предшествовало

На фронте в Покровском районе Донецкой области погибла 20-летняя защитница Ангелина Мартынюк из Закарпатья. Она была главным сержантом и командовала разведывательным отделением разведвзвода механизированного батальона.

В боях на Покровском направлении фронта оборвалась жизнь 20-летнего воина Максима Нагорного из Луцка Волынской области. Парень-сирота в 18 лет добровольцем присоединился к ВСУ, однажды едва не погиб под обстрелами и написал в блиндаже прощальное письмо, которое цитировал с трибуны президент Украины. Ныне родные Героя не могут его достойно похоронить из-за того, что для проведения ДНК-экспертизы недостаточно данных сестры.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб 42-летний стрелок-снайпер Михаил Лабайчук из Тернопольской области. В мирной жизни он работал водителем, а с первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны.

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