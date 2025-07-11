Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания погиб защитник с Тернопольщины. Фото

На Новопавловском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб стрелок-снайпер Михаил Лабайчук из Тернопольской области. В мирной жизни он работал водителем, а с первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны.

Видео дня

Воину навеки осталось 42 года. О потере сообщил Бережанский городской совет.

Михаил Степанович Лабайчук родился 6 января 1983 года в селе Шибалин. После окончания школы выучился на водителя в Бучаче и работал им на разных предприятиях и организациях в Украине и за границей.

В 2021 году проходил срочную военную службу в ВСУ. С началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года был мобилизован. Служил стрелком-снайпером в рядах 141-й отдельной механизированной бригады. Был отважным воином, верным другом и надежным побратимом.

Воин героически погиб 7 июля 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Январское Синельниковского района Днепропетровщины, который граничит с Донетчиной.

У защитника осталось двое сыновей, сестры и брат. Похоронят Героя на кладбище родного села, детали о прощании земляками сообщат дополнительно.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и близким! Силы и крепости пережить эту тяжелую потерю... Вечная слава Герою!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб подполковник полиции Александр Виничук с Тернопольщины. Сотрудник подразделения КОРД встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны, ему навеки осталось 45 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!