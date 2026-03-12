'Был человеком чести': во время выполнения боевого задания погиб защитник со Львовщины. Фото

Львовщина понесла тяжелую потерю – во время выполнения боевого задания погиб защитник Роман Пелих. Он прошел Революцию Достоинства и участвовал в зоне АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины.

Роман был известен как человек чести и большой любви к Родине. Об этом сообщили председатель Сколевского горсовета Николай Романишин и председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Роман Пелых родом из села Шептицкое, служил майором и заместителем командира батальона территориальной обороны по психологической поддержке персонала воинской части А7031. Он погиб 9 марта в городе Сумы во время выполнения боевого задания.

Коллеги и родные отмечают его преданность Украине и мужество: сначала защищал страну в АТО, а потом снова взял оружие в руки во время полномасштабного вторжения. Светлая память о Романе навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и уважал.

"Искренние соболезнования родным и близким, жене Оксане Семен, детям, родным и близким. Разделяем вашу неописуемую боль и склоняем головы в глубокой скорби. Герои не умирают. Они навсегда в строю нашей памяти", – отмечается в сообщении.

Напомним,на фронте погиб военный из Кривого Рога Тимофей Щекин. Жизнь смелого Героя оборвалась 26 февраля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области, пограничник Владимир Николенко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 1 марта.

