Будут значительные контрасты: синоптик дала прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 2 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода с заметными температурными контрастами. На западе и севере столбики термометров не поднимутся выше +6...+10 °С, тогда как на востоке возможно потепление до +14...+18 °С.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в этот день стоит готовиться к значительным температурным контрастам.

Прогноз погоды по регионам

По словам Диденко, в центральных областях будет наблюдаться значительная разница температур. В Винницкой и Кировоградской областях прогнозируют +7...+11 °С, в Черкасской области – +9...+12 °С, на Полтавщине – +10...+15 °С, а на Днепропетровщине – +11...+16 °С. На юге температура будет колебаться в пределах +12...+16 °С.

На западе и севере ожидается от +6 до +10 °С, тогда как на востоке возможно потепление до +14...+18 °С. В южных регионах, как прогнозирует синоптик, температура воздуха будет колебаться от +12°С до +16°С.

Дожди возможны только в северных областях. На остальной территории страны осадков не ожидается, хотя будет преобладать облачная погода. В Одесской области обойдется без дождя.

Погода в Киеве 2 октября

В столице 2 октября Диденко прогнозирует холодную и влажную погоду. Ожидается дождь и температура около +8 °С, поэтому жителям лучше одеваться тепло и учитывать риск мокрых условий.

"В Киеве 2-го октября ожидается дождь и очень холодно, +8 градусов. Одевайтесь почти по зимнему и на мокрую погоду. Немного надо померзнуть – в дальнейшем в Киеве медленно теплеть, а затем и всей Украине", – отметила синоптик.

После 5 октября постепенно потеплеет. Дольше всего холод сохранится в западных областях, тогда как восток и юг Украины будут оставаться относительно теплыми – столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в результате потопа, возникшего из-за рекордного ливня, погибла целая семья из пяти человек, среди которых – ребенок. Люди проживали на цокольном этаже дома и не смогли спастись.

В результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе 30 сентября улицы превратились в реки, а движение отдельных видов транспорта было остановлено. Под воду ушли дома, паркинги, подземные переходы, магазины и авто. По информации городского головы Геннадия Труханова, в Одессе выпала 1,5-месячная норма осадков.

Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Из-за серьезных последствий непогоды школы перевели на дистанционное обучение, однако будут работать дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!