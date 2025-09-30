Потоки воды сносят авто: в Одессе и Черноморске улицы превратились в реки из-за мощной непогоды. Фото и видео

В результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

О ситуации сообщает Суспільне Одеса со ссылкой на горсовет и коммунальные службы. Также информацию подтвердили в патрульной полиции.

В Одессе не работает часть светофоров, которые не оборудованы блоками бесперебойного питания. Из-за ливня и подтопления затруднено движение на улицах Химическая, Промышленная, Приморская, Марсельская, Инглези и в ряде переулков. На некоторых участках, в частности на улицах Героев Небесной Сотни, Князя Ярослава Мудрого и Семьи Глодан, движение транспорта полностью отсутствует.

Изменения также коснулись электротранспорта: троллейбусы №8 и №10 курсируют по сокращенному маршруту, трамвай №20 временно заменен автобусом, а движение трамваев №1 и №12 приостановлено. По состоянию на утро часть рейсов удалось восстановить, в частности трамваи №13 и №27.

По данным Гидрометцентра, за ночь в Одессе выпало 21 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Больше всего осадков зафиксировали в Белгород-Днестровском районе — 48 мм, что превышает средние показатели за месяц. Синоптики прогнозируют дальнейшие ливни и порывы ветра до 17 м/с.

Напомним, во вторник, 30 сентября, в Украине пройдут дожди в западных, северных, центральных и части южных областей. В Киеве прогнозируют влажную и прохладную погоду с ветром восточных направлений. Температура воздуха на Левобережье будет колебаться от +11 до +17 градусов, а на Правобережье – от +7 до +12 градусов. В столице ожидается +10...+12 градусов.

