Исчезла девушка, умер мужчина и провалилась маршрутка: последствия аномального ливня в Одессе. Фото и видео

Во вторник, 30 сентября, в Одессе из-за сильного ливня затопило улицы – они буквально превратились в реки. Под воду ушли дома, паркинги, магазины и авто. Предварительно известно о гибели одного человека, еще один считается пропавшим без вести.

Видео дня

Мэр города сообщил, что за семь часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков. OBOZ.UA собрал все, что известно о последствиях аномального ливня по состоянию на сейчас.

Погибшие и пропавшие люди

В сети появились сообщения о том, что сильным течением в районе улицы Художника Федорова снесло 23-летнюю девушку. Ее сбило с ног около 18:00, у пропавшей светлые волосы и голубые глаза. Сейчас ее ищут спасатели, сообщили "Суспільному" в ГСЧС.

Также в местных пабликах писали, что во время масштабного наводнения в Одессе утонул человек. Мужчина кричал и просил его спасти, однако никто не смог прийти ему на помощь, рассказали очевидцы.

Также известно, что сотрудники ГСЧС проводили операцию по спасению 60 человек из автобуса.

В ОВА сообщали, что по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС был спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в том числе три автомобиля скорой медицинской помощи.

Машины ушли под землю

В результате ливня в Одессе сначала под воду, а затем и под асфальт ушли маршрутка и легковой автомобиль.

Это произошло на месте, где проходит теплотрасса – из-за высоких температур маршрутка частично расплавилась.

Затоплен ряд объектов

В Одессе в результате аномальных осадков затопило подземные переходы и паркинги вместе с автомобилями, киоски и большие супермаркеты.

Некоторые машины, которые стояли на улице, залило по самую крышу.

Кроме того, вода добралась и до домов части жителей города.

Непогода будет продолжаться

Дождь в Одессе не прекращается, а ночью ожидается усиление ветра, что может привести к падению деревьев и веток, потому что почва перенасыщена влагой.

Одесская мэрия призвала жителей воздержаться от передвижения по городу в первой половине дня без необходимости, особенно автотранспортом. Школы перевели на дистанционное обучение, будут работать дежурные классы; в детских садах – дежурные группы.

"Коммунальные службы работают в усиленном режиме: осуществляется откачка воды, очистка ливнеприемников, уборка территорий. Для эффективной очистки улиц после стихии необходим свободный доступ к проезжей части", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе частично подтоплены улицы и остановлено движение отдельных видов транспорта. Движение общественного транспорта и автомобилей затруднено в разных районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!