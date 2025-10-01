'Их накрыла волна': в Одессе в результате непогоды погибла семья из пяти человек

В Одессе в результате потопа, возникшего из-за рекордного ливня, погибла целая семья из пяти человек, среди которых – ребенок. Люди проживали на цокольном этаже дома и не смогли спастись.

Видео дня

О трагедии сообщили пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина в комментарии СМИ, а также глава Одесской ОГА (ОГА) Олег Кипер в Telegram. По состоянию на 9:00 среды, 1 октября, всего известно о девяти жертвах непогоды в городе.

Подробности трагической гибели семьи в Одессе

Кипер рассказал, что сразу пять погибших – двух мужчин, двух женщин и девочку примерно 8 лет – нашли в доме в переулке Сергея Эйзенштейна.

На 8:50 доступа к телам спасатели не имели; продолжалась операция по откачке воды.

"Самый страшный случай – это семья из пяти человек, которые проживали на цокольном этаже дома. Их накрыла волна и они не смогли выбраться. Целая семья погибла", – заявила журналистам пресс-секретарь областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о других жертвах

Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины возрастом 55–65 лет и местной жительницы, 1987 года рождения.

На улице Дача Ковалевского погибла еще одна женщина, 1968 года рождения.

Аверина уточнила, что около 7:00 было найдено тело 23-летней девушки, которая считалась пропавшей. По данным Кипера, ее обнаружили на улице Рыбальской.

Пресс-секретарь ГСЧС заявила, что по меньшей мере четыре женщины погибли на улицах города, потому что людей унесло сильным течением. Все девять погибших проживали в Одессе.

Для ликвидации последствий непогоды (откачка воды, расчистка дорог, ремонт сетей) привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств.

За минувшие сутки энергетики вернули свет для 112 тысяч семей в 188 населенных пунктах Одесской области. На 9:00 без света оставались 42 тысячи клиентов в 32 селах и городках. "Самая сложная ситуация в Одессе, однако энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", – писал глава ОВА.

Водо- и газоснабжение утром работало в штатном режиме, добавил он.

"От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники. Работы продолжаются", – информировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA:

– В результате сильных осадков и штормового ветра в Одессе 30 сентября улицы превратились в реки, а движение отдельных видов транспорта было остановлено. Под воду ушли дома, паркинги, подземные переходы, магазины и авто. По информации городского головы Геннадия Труханова, в Одессе выпала 1,5 месячная норма осадков.

– Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Из-за серьезных последствий непогоды школы перевели на дистанционное обучение, однако будут работать дежурные классы, а в детских садах – дежурные группы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!