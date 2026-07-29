Будут расти быстрее: чем можно подкормить помидоры

Чтобы помидоры обильно плодоносили, их нужно регулярно поливать и обеспечивать питательными веществами. Для этого не обязательно каждый раз использовать только обычную воду. Ее можно заменить натуральным раствором, который остается после замачивания чечевицы.

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Такая подкормка не требует брожения и не имеет неприятного запаха, как настой из крапивы. Она может помочь растениям быстрее расти и укрепить стебли. Вода после замачивания чечевицы содержит азот, фосфор, калий и другие важные для растений вещества, сообщает Deccoria.

Чем полезна вода после чечевицы

Кофейную гущу, банановую шелуху и воду после варки риса часто используют в саду и на огороде в качестве домашних удобрений. А вот о воде после замачивания чечевицы вспоминают гораздо реже.

Исследователи посадили два саженца помидоров. Один из них поливали водой после чечевицы, а второй получал только обычную воду. Оба растения росли в одинаковой почве и при одинаковых условиях. После этого образцы растений и почвы отправили на анализ, чтобы определить содержание отдельных веществ.

Как вода после чечевицы повлияла на помидоры

Растение, которое подкармливали водой после чечевицы, выросло на 3,5 сантиметра. Его стебель стал толще, а листья – зеленее.

Помидор, который поливали только обычной водой, за то же время вырос на 2 сантиметра. Эксперимент также показал, что вода после чечевицы содержит важные для растений питательные вещества. Среди них – азот, фосфор, калий и микроэлементы, необходимые для нормального развития.

В почве, которую поливали таким раствором, также повысился уровень pH, а сама земля стала более плотной.

Как приготовить подкормку для помидоров

После замачивания сухой чечевицы в холодной воде жидкость не нужно выливать. Ею можно полить помидоры на грядке. Важно, чтобы в воде не было никаких примесей, в частности соли, масла или жира.

Во время замачивания часть веществ из чечевицы переходит в воду. В частности, речь идет об азоте, фосфоре и калии. Благодаря этому жидкость превращается в мягкую натуральную подкормку.

Поливать помидоры водой после чечевицы ежедневно не стоит. Достаточно использовать ее один раз в две-три недели.

Если есть опасения по поводу реакции растений, раствор можно смешать с обычной водой в соотношении 1:1.

Может ли такая подкормка заменить удобрение

Исследование было учебным проектом в рамках программы GLOBE, которую, в частности, поддерживает NASA. При этом эксперимент проводился в контролируемых условиях.

Вода после чечевицы может дополнительно укрепить помидоры и обеспечить их частью питательных веществ. Однако она не заменяет полноценного удобрения, необходимого растениям на протяжении всего периода роста и плодоношения.

Какие еще растения можно поливать водой после чечевицы

Хотя исследование касалось помидоров, такую подкормку можно попробовать и для других культур.

Лучше всего она подойдет листовым овощам, которые быстро растут и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Одним из таких примеров является салат с неглубокой корневой системой, которому особенно нужен азот.

Воду после замачивания чечевицы также можно использовать для полива:

шпината;

листовой капусты;

белокочанной капусты;

мангольда;

рукколы;

пекинской капусты;

листовой горчицы.

Эти растения выращивают преимущественно ради листьев, поэтому для получения хорошего урожая им необходимо регулярное поступление питательных веществ.

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