Будут ли мобилизовать в Украине людей с третьей группой инвалидности: объяснение

Новый законопроект №14239, зарегистрированный на официальном сайте Верховной Рады не предусматривает изменений относительно отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью III группы. Фактически документ корректирует порядок призыва осужденных и обвиняемых лиц.

Подробнее о новом законе объяснила адвокат Дарья Тарасенко. По словам специалиста, перечень оснований для отсрочки определяет ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поэтому новый законопроект не изменит эти нормы.

Документ предлагает внесение изменений в ч. 4 ст. 39 того же закона, которая регулирует призыв осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием.

Эта норма определяет, что не все осужденные подлежат призыву, а существуют определенные исключения. Законопроект предлагает уточнить эти исключенияи разрешить мобилизацию обвиняемых, в частности с определенными ограничениями. В частности, предлагается, чтобы люди с I или II группой инвалидности среди осужденных или обвиняемых не могли быть мобилизованы, а с III группой наоборот.

Однако адвокат отмечает, даже если законопроект примут, он не повлияет на право людей с инвалидностью III группы на отсрочку от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить онлайн через приложение Резерв+. Теперь подать запрос могут военнообязанные, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы. Обновление начало действовать в конце ноября, и сервис уже работает в автоматическом режиме.

Также напомним, Минобороны обновило приложение "Резерв+", добавив в цифровой документ фото владельца. Это должно упростить и ускорить проверку данных граждан в повседневных ситуациях.

