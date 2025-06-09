Будут ли мобилизовать мужчин в возрасте 50+ летом: подробное объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно действующим правилам, граждане, достигшие 50 лет, могут быть призваны в армию.

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Мобилизация мужчин 50+ в Украине проводится в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такие граждане подлежат призыву на общих основаниях, и законодательство не предусматривает изменений с 1 июня.

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Этот закон предусматривает:

Предоставить возможность гражданам Украины от 40 до 55 лет выполнить конституционный долг по защите Родины и ее территориальной целостности;

Урегулирование вопроса призыва на военную службу по мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

Повышение социальных гарантий военнообязанных, которые призываются на военную службу по мобилизации;

Обеспечение недопущения уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

Улучшение комплектования Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований резервистами;

Уточнение порядка выполнения военно-транспортной обязанности;

Упорядочение вопроса предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставить гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления мобилизации или введения правового режима военного положения.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет обязаны выполнять те же требования, что и другие военнообязанные. Они должны актуализировать свои военно-учетные данные, сообщать территориальный центр комплектования об изменении места жительства или переезде, а также всегда иметь при себе соответствующие документы и показывать их по требованию правоохранителей.

Кроме того, на них распространяются штрафы от территориальных центров комплектования в случае неявки по повестке или отказа проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, Министерство обороны Украины не будет продлевать срок прохождения повторной ВВК для военнообязанных с ограниченной годностью, дедлайн которой истек 5 июня. Все те, кто не прошел ВВК, будут классифицироваться как нарушители и их будут привлекать к административной ответственности и объявлять в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, ВВК не имеет права не учесть выводы частных врачей. Если заключение государственного врача отличается от частного, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные обследования.

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