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Будет рассыпчатым и вкусным: делимся рецептом домашнего плова и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
810
Будет рассыпчатым и вкусным: делимся рецептом домашнего плова и секретами приготовления

Одно из самых вкусных блюд из риса – плов. Для того, чтобы он был рассыпчатым и вкусным, кулинары советуют обязательно добавлять мясо, специи и овощи.

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Домашний плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего плова, с луком, морковью и мясом.

Рецепт плова

Ингредиенты: 

  • Рис Басмати пропаренный  500 г
  • Ребра телячьи( или баранина, говядины, индейка) 1200 кг
  • Лук 500 г
  • Морковь 500 г
  • Барбарис сушеный 30 г
  • Изюм 100 г
  • Специи для плова( зира, кориандр, паприка,куркума) 50 г
  • Лавровый лист 2 шт
  • Чеснок 1 шт
  • Масло 250 мл
  • Вода  1800 мл
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Рис залить холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.

Рис для плова

2. Мясо нарезать на куски. И обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. (Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль) Добавить соль и перец.

Мясо с овощами

3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 минут и добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи и после добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накрыть крышкой и готовить 40 минут. 

Приготовление блюда

4. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накрыть крышкой и готовить 25 минут, не перемешивайте. 

Сколько готовить плов

После приготовления дать настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!

Готовый плов

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