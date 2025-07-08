Будет рассыпчатым и вкусным: делимся рецептом домашнего плова и секретами приготовления
Одно из самых вкусных блюд из риса – плов. Для того, чтобы он был рассыпчатым и вкусным, кулинары советуют обязательно добавлять мясо, специи и овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего плова, с луком, морковью и мясом.
Ингредиенты:
- Рис Басмати пропаренный 500 г
- Ребра телячьи( или баранина, говядины, индейка) 1200 кг
- Лук 500 г
- Морковь 500 г
- Барбарис сушеный 30 г
- Изюм 100 г
- Специи для плова( зира, кориандр, паприка,куркума) 50 г
- Лавровый лист 2 шт
- Чеснок 1 шт
- Масло 250 мл
- Вода 1800 мл
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис залить холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.
2. Мясо нарезать на куски. И обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета. (Сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль) Добавить соль и перец.
3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 минут и добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи и после добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накрыть крышкой и готовить 40 минут.
4. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накрыть крышкой и готовить 25 минут, не перемешивайте.
После приготовления дать настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!
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