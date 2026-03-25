'Будет пакет проектов': в Украине готовят изменения в мобилизации и решение по СОЧ

В Украине готовятся изменения в мобилизации и решений относительно случаев самовольного оставления части (СОЧ). Также будут внесены коррективы для бойцов штурмовых и пехотных отрядов.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Чиновник на закрытой встрече с украинскими защитниками провел "краштест соответствующих решений".

"Команда Минобороны готовит ключевые изменения в процессе мобилизации, решение по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев – по срокам службы и денежного обеспечения", – говорится в Telegram оборонного ведомства.

Федоров пообщался с военными

В то же время Федоров провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно удерживают позиции и выполняют сложные боевые задачи на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях.

Во время встречи была обсуждена реальная ситуация на фронте и обозначены ключевые проблемы, в частности длительное пребывание на позициях, сложность ротаций, усложненную логистику, недостаток личного состава, уровень подготовки военных, обеспечение техникой и БпЛА, а также моральное состояние и качество связи на передовой.

"Вместе провели краштест решений, которые готовит команда Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев – относительно сроков службы и денежного обеспечения. Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию", – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского совместно с военными ведется работа над увеличением потерь противника и усилением позиций украинских сил на фронте.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что Министерство обороны разработало комплексный план для решения проблем с мобилизацией и СОЧ. Одним из направлений станет активное привлечение иностранных граждан к выполнению боевых задач. По его словам, конкретные шаги начнут объявлять и реализовывать в ближайшие месяцы.

Как писал OBOZ.UA, ранее генпрокуратура Украины убрала из открытой статистики данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз ИПСО против Украины.

