'Будут привлекать иностранцев': Федоров рассказал, как хотят решить вопрос с мобилизацией и СЗЧ

Министерство обороны Украины разработало комплексный план для решения проблем с мобилизацией и самовольным оставлением частей(СЗЧ). Одним из направлений станет активное привлечение иностранных граждан к выполнению боевых задач.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров на совместном брифинге с нидерландской коллегой Дилан Ешильгоз-Зегериу. По словам министра, план уже сформирован и проверен. Сейчас работают над отдельными проектами, о которых постепенно будут рассказывать гражданам.

Отдельным элементом плана станет участие иностранцев в выполнении военных задач. Министр подчеркнул, что инициативы предусматривают решения, которые позволят увеличить количество иностранных граждан, привлеченных к службе в Украине.

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией – он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев, и они также могли выполнять военные задачи", – пояснил Федоров.

Федоров отметил, что вызовы, которые возникают, нужно решать взвешенно, чтобы не ослабить обороноспособность страны и получить результат.

"У нас есть логика запуска этих инициатив, потому что это комплексная проблема. За четыре года полномасштабной войны накопилось большое количество вопросов, которые нужно очень правильно решить, чтобы не подорвать обороноспособность нашей страны и мы получили от этого только результат", – отметил министр.

Министр анонсировал, что конкретные шаги начнут объявлять и реализовывать в ближайшие месяцы. В то же время он отметил, что параллельно уже принимаются решения по другим проблемам, однако вопрос мобилизации и СЗЧ сейчас находится в центре его личного внимания.

