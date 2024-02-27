Будет много солнца: синоптики дали детальный прогноз погоды на среду. Карта

В среду, 28 февраля, в Украине будет солнечная и сухая антициклональная погода. Лишь в восточных областях ночью ожидаются незначительные морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в ближайшие дни в Украине не будет дождей.

В среду, 28 февраля, в течение дня ожидается температура воздуха в пределах от +7 до +12 градусов, на западе страны она может достигать от +10 до +17 градусов, а на востоке будет немного прохладнее от +4 до +7 градусов. В этот день будет юго-восточный, умеренный ветер.

В Киеве 28 февраля осадков не ожидается, а ветер будет юго-восточный, умеренный. В ближайшую ночь температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, в окрестностях города может быть до -1 градуса, а днем ожидается около +10 градусов.

В дальнейшем в Украине ожидается сухая погода, а дожди не ожидаются. Температура воздуха будет оставаться примерно на том же уровне: теплее на западе страны, немного холоднее на востоке, в пределах от +7 до +12 градусов.

Ранее сообщалось, что в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, в Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. В начале марта погода поменяется: ночи местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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