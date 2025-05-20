'Борячись' или 'борючись': как правильно будет на украинском

В повседневной речи мы часто употребляем формы, которые на слух кажутся естественными, но на самом деле нарушают нормы современного украинского литературного языка. Одной из таких распространенных ошибок являются наречия вроде "борячись" или "сміячись".

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Эти слова встречаются даже в СМИ и социальных сетях, однако являются грамматически некорректными. OBOZ.UA рассказывает, как правильно образовывать деепричастия.

Деепричастие – это неизменяемая форма глагола, обозначающая дополнительное (сопроводительное) действие при основном действии. Например:

Говорячи, він дивився у вікно.

Чекаючи на потяг, вона читала книжку.

Образуется наречие от несовершенного вида глагола (то есть действия, которое продолжается) и обычно имеет суффиксы -учи(-ючи) або -ачи(-ячи).

В литературном языке правильно говорить: "борючись" и"сміючись", а формы "борячись", "сміячись" являются нарушением морфологических норм. Их можно услышать в диалектах, но в официальной речи, в текстах, журналистике, образовании они недопустимы.

Если сомневаетесь, образуя наречие, поставьте глагол в третьем лице множественного числа настоящего времени. Например:

Вони борються, отже, правильно: борючись.

Вони сміються, отже, правильно: сміючись.

Кстати, часто выражение "ничего не поделаешь" переводят как "ничего не поделаешь". Почему дословный перевод в этом случае неуместен и какие есть соответствия на украинском – читайте в материале.

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