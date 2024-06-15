Большую часть Украины накроют дожди с грозами: синоптики обновили прогноз погоды на субботу. Карта

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в субботу, 15 июня, в Украине везде ожидаются дожди с грозами, а в южных, восточных и большинстве центральных областей - "значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с". Без осадков будет только в западных областях.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики добавили, что в следующий понедельник ночью на Левобережье, днем везде в Украине, кроме южной части, также ожидаются дожди и грозы.

Сегодня и завтра в стране будет северный и северо-восточный ветер с переходом в западный. Ожидается умеренный ветер со скоростью всего 5-10 м/с, однако "в отдельных районах будет град и шквалы 15-20 м/с".

Температура в восточных областях страны ночью 15-20°, днем 24-30°. На остальной территории ночью 12-18°, ближайшей ночью в западных областях 7-12°, днем 19-26°.

В Киевской области в субботу будет одновременно и облачно, и солнечно, ожидается и кратковременный дождь, и грозовой ливень. Температура в области ночью будет 13-18°, а днем 19-24 °.

Из-за ливней в Украине синоптики дали отдельное предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

В частности, на участке Днестра Галич-Залещики продолжится повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими отметками. Во второй половине суток 15 июня ожидается прохождение максимального уровня воды паводка на указанной реке в створе поста Залещики (Тернопольская обл.).

Также на реках суббассейнов среднего и нижнего Днепра – реки Сула, Псел, Ворскла, Орель, Самара и их притоки в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях – ожидается прохождение дождевого паводка высотой до 0,8 м. На малых реках суббассейна Северского Донца в Харьковской области также ожидается повышение уровня воды на 0,1-0,3 м в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня в Киеве средний уровень осадков достиг 46 мм, что в несколько раз превышает суточную норму. Это был первый за последние 30 лет ливень в столице с таким количеством осадков (соответствующие фото и видео смотрите здесь ).

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