Дороги превратились в озера: Киев накрыл мощный ливень. Фото и видео

Киев в среду, 12 июня, с утра покрылся сильный дождь. В результате непогоды в разных районах города зафиксировали подтопление дорог.

Об этом сообщили в социальных сетях. В столице сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

"Улица Александра Махова в Киеве понемногу становится подводной. Друзья-водители, вы знаете вероятные места подтопления. Туполева, Стеценко, Дорогожичи, Махова и тд. Не езжайте туда – не испытывайте судьбу и мастерство рабочих вашей СТО", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ненастья. В частности, местами улицы превратились в озера, по которым буквально вынуждены "проплывать" автомобили.

Стоит добавить, что подтопило дороги в районе Индустриального путепровода, возле НАУ, на улице Вацлава Гавела и других.

Напомним, в Киеве и Киевской области в среду, 12 июня, облачно с прояснениями, грозы, сильные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 12 июня, на улице Елены Телиги перевернулся грузовик Новой почты. В результате ДТП в этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

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