'Большая честь служить в украинской армии': экс-депутат британского парламента присоединился к Международному легиону ГУР. Фото

Джек Лопрести, бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании, присоединился к Международному легиону Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 55-летний эксдепутат ранее не раз посещал Украину, поддерживая на международной арене оказание помощи стране в борьбе против российской агрессии.

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О своем решении он сообщил в социальных сетях и в интервью Independent. После поражения Консервативной партии на парламентских выборах в июле 2024 года Лопрести потерял свое место в парламенте, но продолжил активно поддерживать Украину.

Позже он снова посетил страну, чтобы помочь благотворительным организациям, и решил присоединиться к Международному легиону.

"Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Потребовалось время, чтобы найти лучшее подразделение, чтобы использовать мой опыт и навыки", – рассказал мужчина.

Сейчас Джек Лопрести выполняет вспомогательные функции в легионе, занимаясь дипломатическими вопросами, закупкой оружия и сотрудничеством с ветеранами и благотворительными организациями. Он не находится непосредственно на фронте, однако активно посещает разные регионы Украины, в частности, Киев, Харьков и Полтаву.

Лопрести подчеркнул, что для него это "большая честь" – служить в украинской армии, и выразил твердое убеждение, что украинцы борются не только за свою страну, но и за всю Европу.

"Если Путин победит в Украине, мы все знаем, что он не остановится на достигнутом. Диктаторов нужно победить, иначе они никогда не остановятся. […] Украину необходимо поддержать и дать ей инструменты для победы ради всех нас", – подчеркнул Лопрести.

Иностранцы из более чем 50 стран мира с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину присоединились к Международному легиону ГУР МО. Многие из них – это военные своих стран. Некоторые служили в элитных спецподразделениях и имеют опыт боевых действий на территориях других государств. Сейчас все они сражаются с нашим общим врагом. Почему иностранцы едут воевать в Украину, какие задачи выполняют и как взаимодействуют с подразделениями ВСУ, читай в материале OBOZ.UA.

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