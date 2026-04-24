Бойцы были истощены: в Генштабе отреагировали на скандал вокруг 14 ОМБр, командир отстранен от должности. Все подробности
В Генштабе отреагировали на скандал вокруг 14 ОМБр . Там заявили, что командование бригады скрывало реальное положение дел с обеспечением военнослужащих на позициях, также было потеряно несколько позиций.
Сейчас командира бригады отстранили от должности, уволен также командир 10 армейского корпуса. Об этом говорится в заявлении ГШ ВСУ.
Что заявили в Генштабе
В ГШ отметили, что систематические авиационные и ракетные удары противника по переправам через реку Оскол существенно усложнили логистическое обеспечение подразделений Сил обороны в районе Купянска. На этом направлении логистика украинских войск обеспечивается с помощью плавсредств и тяжелых БПЛА.
"Командованием принимаются меры по усилению противовоздушной обороны и противодроновой защиты на этом направлении. Осуществляется наращивание системы радиоэлектронной борьбы. В этих сложных условиях особое внимание уделяется обеспечению наших военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае", –– уверяют в Генштабе.
Однако, согласно заявлению, командование 14 отдельной механизированной бригады, задействованной в боях на Купянском направлении, скрывало реальное положение дел.
"Было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих. В частности, выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады. С целью исправления ситуации принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14 ОМБр, освобожден от должности и назначен с понижением командира 10 армейского корпуса", – говорится в сообщении.
Командиром 14 ОМБр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавилбригадный генерал Артем Богомолов.
