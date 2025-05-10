Без телефонов и с молитвой: украинский кардинал Бычок рассказал, как избрали Папу Льва XIV

Процесс избрания нового Папы на конклаве значительно отличается от того, как его часто изображают в голливудских фильмах. В частности, Папу Льва XIV избирали за закрытыми дверями, в полной изоляции от внешнего мира, где основную роль сыграли молитва и духовный процесс.

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Об этом рассказал глава украинской греко-католической общины в Австралии, кардинал Николай Бычок, его цитирует The Guardian. По словам кардинала, выборы проходили в строгой изоляции от внешнего мира.

"Это было лучшее время в моей жизни! Просто попробуйте выключить телефон на 24 часа - мой был выключен более двух с половиной дней", – сказал епископ.

Кардинал акцентировал, что выборы кардинально отличаются от того, как их часто изображают в Голливуде, где акцентируют на политических интригах.

Он также подчеркнул, что в реальном процессе молитва имеет центральное значение, в отличие от кино, где редко показывают, как кардиналы молятся.

"Я смотрел фильм ("Конклав". – Ред), но на самом деле он был противоречивым, особенно в отношении молитвы. Вы видели в этом фильме, как кто-то из кардиналов молится? Ни разу. Это голливудский стиль", – отметил кардинал.

Завершая, церковный деятель рассказал о предстоящем визите Папы Франциска в Австралию. Папа планирует посетить страну в 2028 году, когда состоится Международный Евхаристический Конгресс в Сиднее. Уже есть официальное приглашение от премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Папа также намерен посетить не только Сидней, но и западные регионы страны, где живет значительное количество католиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг 8 мая в 18:08 над Сикстинской капеллой появился белый дым, который возвестил, что 133 кардинала избрали 267-го Папу Римского.

Отметим, что выбрать Папу удалось на второй день тайного конклава и после нескольких неудачных попыток, во время которых из дымохода над Сикстинской капеллой шел черный дым. Всего состоялось четыре раунда голосования.

Новым Папой Римским избран американец Роберт Фрэнсис Превост. Новый понтифик избрал себе папское имя Лев XIV.

Новоизбранный Папа возглавил Святую Мессу в Сикстинской часовне Апостольского дворца в Ватикане, отмечая завершение Конклава. Это было его первое публичное богослужение на посту Преемника святого Петра. Он стал первым Папой из США.

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