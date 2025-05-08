Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой появился белый дым

Из дымохода Сикстинской капеллы в Ватикане вечером 8 мая пошел белый дым. Это означает, что во время голосования кардиналы избрали нового Папу Римского.

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Как сообщили в Ватикане, послеобеденное голосование оказалось результативным. Над Сикстинской часовней в 18:08 четверга, 8 мая 2025 года появился белый дым.

Кардиналы, собранные на Конклаве, избрали 267-го Епископа Рима. Торжественный перезвон созывает римлян, паломников и туристов на площадь Святого Петра, где будет объявлено имя нового Папы Римского.

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