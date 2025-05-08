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Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского: над Сикстинской капеллой появился белый дым
Из дымохода Сикстинской капеллы в Ватикане вечером 8 мая пошел белый дым. Это означает, что во время голосования кардиналы избрали нового Папу Римского.
Как сообщили в Ватикане, послеобеденное голосование оказалось результативным. Над Сикстинской часовней в 18:08 четверга, 8 мая 2025 года появился белый дым.
Кардиналы, собранные на Конклаве, избрали 267-го Епископа Рима. Торжественный перезвон созывает римлян, паломников и туристов на площадь Святого Петра, где будет объявлено имя нового Папы Римского.
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