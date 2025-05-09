Папа Лев XIV отслужил первую мессу: о чем была проповедь

В пятницу 9 мая новоизбранный Папа Лев XIV возглавил Святую Мессу в Сикстинской часовне Апостольского дворца в Ватикане, отмечая завершение Конклава. Это было его первое публичное богослужение на посту Преемника святого Петра.

Видео дня

Об этом сообщает Vatican News. В проповеди он подчеркнул важность личного свидетельства веры и жертвенного служения для добра всего человечества.

В своей глубокой проповеди он сосредоточился на признании апостола Петра.

"Ты - Христос, Сын Бога живого" (Мф 16,16), которое, по словам Папы, до сих пор определяет суть веры Церкви", – сказал Папа.

Он подчеркнул,что Иисус является не только откровением Отца, но и единственным Спасителем человечества, а Церковь призвана нести его свет даже в самые сложные обстоятельства сегодняшнего дня.

Папа подчеркнул важность миссии в современном мире, где христианскую веру часто обесценивают или преуменьшают. Он разграничил две распространенные позиции современности относительно Иисуса - равнодушие мира и ограниченное признание со стороны простых людей - призывая вместо этого к полному и живому свидетельству веры.

Обращаясь к своему личному призванию, Папа Лев XIV сказал, что стремитсябыть верным управителем доверенного ему сокровища веры, "исчезать, чтобы остался Христос", и служить Церкви, как городу на горе и ковчегу спасения.

Отдельное внимание Понтифик уделил контрасту между видением Иисуса со стороны "мира" и со стороны верующих. В речи он вспомнил пример Кесарии Филипповой – места роскоши, политической власти, но также духовного безразличия.

Мир, по мнению Папы, либо отвергает Христа, когда его присутствие становится неудобным, либо воспринимает его поверхностно – как морального авторитета, но не как Спасителя.

И именно это, по словам Льва XIV, и является самым большим вызовом современности: фактический атеизм даже среди крещеных.

"Мы призваны свидетельствовать радостную веру в Иисуса Спасителя, особенно там, где насмехаются над верой, презирают или ее жалеют", – сказал Папа, призывая Церковь не отступать даже в самых тяжелых обстоятельствах, а оставаться источником надежды, милосердия и истины.

Говоря о своей новой миссии как Епископа Рима и Преемника святого Петра, Лев XIV процитировал святого Игнатия из Антиохии. Он подчеркнул, что власть в Церкви – это прежде всего служение, жертва и умение быть последним, чтобы другие могли познать Христа.

В конце проповеди Папа попросил молитво милости верности, смирения и силы служить Христу до конца. Он доверил свое служение Пресвятой Богородице – Матери Церкви, прося ее нежного покровительства.

Проповедь Папы Льва XIV уже успела найти отклик в СМИ, религиозных кругах и среди верующих по всему миру. Она задает тон его понтификату, в котором приоритетом, похоже, станет обновление духовной жизни, миссионерства и верности Евангелию в непростом мире.

Произнося с глубоким смирением, он завершил свое слово молитвой о благодати верно выполнить свою миссию под покровительством Пресвятой Марии, Матери Церкви.

Напомним, в четверг 8 мая Католическая Церковь сделала исторический шаг: впервые за более чем два тысячелетия понтификом стал американец Роберт Фрэнсис Прево, уроженец Чикаго, был избран 267-м Папой Римским и принял имя Лев XIV. Это решение является не только данью традициям, а также символизирует стойкость, силу и верность церковной доктрине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что формальноПапой Римским может стать любой крещеный католик-мужчина, даже женатый. Но на практике выбирают только кардиналов латинского обряда, которые обязаны соблюдать целибат. Поэтому женатый мужчина не имеет реальных шансов стать Папой без изменений в церковной дисциплине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.