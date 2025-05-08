Новым Папой Римским стал Лев XIV: что о нем известно. Фото

В Сикстинской капелле в Ватикане Конклав таки избрал 267-го Епископа Рима - нового Папу Римского. Это показал белый дым из дымохода капеллы - именно такой традиционный признак, что во время голосования кардиналы пришли к согласию и избрали нового понтифика.

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Белый дым из дымохода Сикстинской часовни поднялся в 18:08 четверга, 8 мая 2025 года, отмечает Vatican news. Новым Папой Римским избран американец Роберт Фрэнсис Превост.

"Четверг - второй день Конклава. Черный дым, который перед полуднем появился из дымохода над Сикстинской часовней, возвестил о том, что утренние голосования не достигли положительного результата. Кардиналы вернулись в "Дом святой Марты" на обед, и после времени, отведенного на отдых, снова собрались в Сикстинской часовне. И вот ожидания оправдались", - отметили в Ватикане.

Объявил имя нового Епископа Рима и Преемника святого Петра кардинал-прототиакон Доминик Мамберти. Он назвал понтификом американца Роберта Фрэнсиса Превоста.

Новый папа Римский Лев XIV в своей первой речи призвал к построению мостов диалога для достижения мира.

"Мы должны вместе стремиться быть миссионерской церковью. Церковью, которая строит мосты и ведет диалог", - сказал он в своем выступлении на балконе базилики Святого Петра

Новоизбранный Папа Римский - первый в истории выходец из США на Святом Престоле. Он родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) в многокультурной семье с итальянскими, французскими и испанскими корнями.

Папа имеет гражданство США и Перу. Он является членом ордена августинцев и более 15 лет служил миссионером в Перу, где был епископом Чиклайо.

В 2001 году Прево был избран приором генеральным ордена августинцев, возглавляя его до 2013 года.

Во время этого периода он посетил почти 50 стран, где присутствует орден, демонстрируя свою приверженность глобальной миссии Церкви.

В 2023 году был назначен префектом Дикастерии по делам епископов в Ватикане, где отвечал за назначение епископов в мире.

В 2024 году он был привлечен к дипломатическим усилиям Ватикана, направленным на установление справедливого и прочного мира в Украине.

Избрание нового понтифика состоялось достаточно быстро, отмечают аналитики Reuters, хотя и добавляют, что ни одного Папу Римского не избирали в первый день конклава. И впервые Конклав избрал Папу, похоже не за заслуги, а по происхождению, считают они.

То есть, избрание Папой американца по происхождению - политический ход Ватикана и открытый жест в сторону американского президента Дональда Трампа.

Жест уже принят - Трамп поприветствовал нового понтифика, причем поприветствовал именно как американца.

"Это такая честь осознавать, что он является первым американским Папой. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент", - написал Трамп в сети.

Также поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата украинский лидер Владимир Зеленский.

"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждение военной агрессии РФ против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц. В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира. Ad multos annos!", - отметил президент Украины.

Зеленский пожелал Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день конклав в Ватикане не смог избрать преемника Папы Римского Франциска. Утренняя сессия 8 мая также завершилась без успеха.

Интересно - букмекеры ставили на то, что в конце концов церковь возглавит кардинал из Италии Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

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