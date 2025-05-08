Ватикан радуется: почему первый американский Папа Римский выбрал имя Лев XIV

В четверг, 8 мая, Католическая Церковь сделала исторический шаг: впервые за более чем два тысячелетия понтификом стал американец. Роберт Фрэнсис Прево, уроженец Чикаго, был избран 267-м Папой Римским и принял имя Лев XIV. Это решение является не только данью традициям, а также символизирует стойкость, силу и верность церковной доктрине.

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Как отмечает New York Post со ссылкой на британского священника Эда Томлинсона, выбор имени Лев XIV является прямой ссылкой на святого Льва Великого, одного из самых влиятельных Пап в истории, который возглавлял Церковь в V веке. Имя также напоминает о Папе Льве XIII (1878-1903), реформаторе, который оставил значительное интеллектуальное и социальное наследие. Этот выбор подчеркивает готовность нового Папы стать моральным авторитетом в сложные времена.

Философ Эдвард Дезер, доцент кафедры философии в Городском колледже Пасадены в Калифорнии, считает, что выбор Папы Льва XIV демонстрирует его глубокое понимание церковной традиции:

"Выбор Папы Льва XIV взять традиционное имя и появиться в традиционной папской одежде – как это сделал Бенедикт XVI, а Франциск - являются незначительными, но обнадеживающими признаками человека, который подчиняет себя папскому сану и понимает важность преемственности с прошлым", – отметил он.

Папа Лев XIV родился в Чикаго, но свою духовную жизнь связал с Перу, где он провел более 30 лет как миссионер, архиепископ и глава диецезии Чиклайо. В 2015 году он получил перуанское гражданство. Хотя он не был очевидным кандидатом на папский престол, Прево хорошо знаком с глобальной Церковью, говорит на нескольких языках и сохраняет миссионерское призвание. Сам он отметил:

"Я до сих пор считаю себя миссионером. Призвание христианина – провозглашать Евангелие повсюду".

В 2023 году Папа Франциск назначил его главой Дикастерии по делам епископов, ведомства, определяющего кандидатуры для высших церковных должностей. Прево также был причастен к важной реформе в Риме – включению женщин в процесс выбора епископов.

Несмотря на свое американское происхождение, Прево считается одним из наименее "американских" среди американских кардиналов. Его миссионерский опыт, близость к Латинской Америке и открытость к миру формируют образ Папы, который стремится совместить традицию с глобальностью.

Как подчеркивает Hindustan Times, выбор имени Лев XIV – это заявка на новую эру, в которой Америка становится не только геополитическим, но и духовным центром.

В своей первой речи с балкона Святого Петра Папа Лев XIV сказал:

"Мир всем вам".

Эти слова, по его словам, были первыми словами воскресшего Христа к ученикам. Он призвал, чтобы этот мир проник в сердца, семьи и мир, добавив:

"Зло не победит, потому что Бог любит нас всех".

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день конклав в Ватикане не смог избрать преемника Папы Римского Франциска. Утренняя сессия 8 мая также завершилась без успеха. Букмекеры ставят на то, что в конце концов церковь возглавит кардинал из Италии Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

Напомним, из дымохода Сикстинской капеллы в Ватикане вечером 8 мая пошел белый дым. Это означает, что во время голосования кардиналы избрали нового Папу Римского. Как сообщили в Ватикане, послеобеденное голосование оказалось результативным. В 18:08 четверга, 8 мая 2025 года, над Сикстинской часовней появился белый дым. Новым Папой Римским стал Лев XIV.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра. Глава государства пожелал новому понтифику мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

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