Без отца остались двое сыновей: в результате ракетного удара погиб Герой из Киевской области Андрей Фролов. Фото

Украина продолжает терять своих Героев. 29 июля 2025 года в результате ракетного удара погиб военный из Киевской области Андрей Фролов.

Видео дня

Об этом сообщил Пристоличный сельский совет. Герою навсегда 42 года. Без отца остались двое сыновей.

"С глубокой скорбью сообщаем, что во время прохождения военной службы, в результате ракетного удара 29 июля 2025 года погиб Фролов Андрей Евгеньевич, 1983 года рождения, житель села Пролиски", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей был курсантом учебного взвода учебной роты учебного батальона школы индивидуальной подготовки, выполнял воинский долг в составе Вооруженных Сил Украины. У него остались жена – Фролова Наталья, а также двое сыновей – Дмитрий (2007 г.р.) и Евгений (2016 г.р.).

Церемония прощания с военным состоится 4 августа:

– 10:00 – выезд из морга.

– 10:30 – прощание возле дома семьи (с. Пролиски).

– 11:00 – почтение памяти на центральной площади села Счастливое.

"Просим жителей громады присоединиться к прощанию и отдать последнюю дань уважения нашему Защитнику. Вечная память и слава Герою. Искренние соболезнования родным", – резюмировали печальную весть в Пристоличном сельском совете.

Ранее сообщалось, что на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Недра Киевской области Николай Пантелеенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 сентября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!