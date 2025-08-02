Герой вернулся на щите: на Донбассе погиб военный из Киевской области Николай Пантелеенко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Недра Киевской области Николай Пантелеенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 сентября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Березанского горсовета Олег Сивак.

Печальная весть

"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаю о невосполнимой утрате. В бою за Украину, за наше мирное настоящее и будущее героически погиб житель села Недра, солдат Пантелеенко Николай Анатольевич", – говорится в сообщении.

Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Константиновка, Покровского района Донецкой области.

Что известно о Герое

Воин родился 20 мая 1991 года. Николай принимал непосредственное участие в обеспечении обороны Украины, защите безопасности нашего народа и государственных интересов в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Был наводчиком 2 десантно-штурмового отделения 1 десантно-штурмового взвода 3 десантно-штурмовой роты 1 десантно-штурмового батальона.

"Березанская громада склоняет голову в скорби и выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Герои не умирают..." – добавил Сивак.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Роман Семеренко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!