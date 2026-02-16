Без отца остались две дочери: в Донецкой области погиб связист с Полтавщины. Фото

В боях за Украину погиб еще один Герой с Полтавщины, связист Виталий Гасенко. Он защищал Украину с марта 2022 года, жизнь воина оборвалась в Донецкой области за две недели до четвертой годовщины начала большой войны.

Дома Виталия ждали две дочери. О потере сообщили в Ромодановской громаде.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Виталий Гасенко 14 июля 1977 года. Окончил Ромодановскую школу – и сразу начал работать.

"Много лет работал бригадиром в ПЧ-18 (обособленное структурное подразделение "Ромодановская дистанция пути") — предприятие, входящее в состав регионального филиала "Укрзализныци". – Ред.). Коллеги и односельчане помнят его как ответственного, добросовестного работника, человека чести и слова. В мирной жизни он был любящим мужем и заботливым отцом для двух дочерей", – говорят земляки воина.

С начала полномасштабного вторжения, с 4 марта 2022 года, Виталий добровольцем присоединился к Вооруженным силам Украины. Службу проходил в составе 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Имел звание главного сержанта. Занимал должность командира взвода командно-штабных машин роты связи командного пункта батальона управления.

"Он был профессиональным связистом и авторитетным командиром, на которого всегда могли положиться побратимы", – указано в сообщении.

Земной путь воина оборвался 11 февраля: Виталий Гасенко погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области.

"Его мужество и преданность украинскому народу стали примером настоящего патриотизма", – говорят в Ромодановской громаде.

О дате и времени захоронения Героя на его малой родине пообещали сообщить позже.

