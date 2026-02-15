Защищал Украину с февраля 2022-го: на фронте погиб 25-летний воин с Тернопольщины. Фото

На фронте погиб еще один Герой с Тернопольщины – Назар Воробец. Последний свой бой он принял на Харьковщине 8 февраля.

Видео дня

На защиту Украины Назар стал с первых дней полномасштабного вторжения РФ, в мае этого года ему должно было исполниться 26. О потере сообщили в Озернянской объединенной территориальной общине.

Что известно о Герое

О гибели земляка, Назара Воробца, в громаде сообщили 14 февраля.

"Еще одну молодую жизнь оборвала война... Трудно смириться с той потерей, которую переживает наша громада. Снова и снова мы слышим трагические известия о гибели наших защитников, тех, кто отдает свою жизнь за свободу и независимость Украины....Сегодня мы с глубокой скорбью сообщаем о гибели еще одного Героя, который положил свою жизнь на алтарь борьбы за Украину – Воробца Назара Ярославовича", – говорится в сообщении.

Родился будущий защитник 1 мая 2000 года в селе Цебрив, что ныне входит в Озернянскую громаду.

На защиту родной земли он стал в начале полномасштабного вторжения РФ – 28 февраля 2022 года.

"Свой боевой путь проходил в воинской части А4638. Будучи водителем-электриком в батальоне беспилотных систем, он обеспечивал работу подразделений ударных авиакомплексов, которые уничтожали врага с неба", – уточнили в громаде.

Свой последний бой Назар принял 8 февраля 2026 года: он погиб вблизи Андреевки Изюмского района Харьковской области.

"Выражаем искренние соболезнования всем родным, близким друзьям и побратимам Героя. Разделяем вашу боль потери, скорбим вместе с вами. Пусть Господь поможет вам пережить это тяжелое горе! Вечная и светлая память Герою Украины!" – говорится в сообщении.

О дате и времени встречи Героя, который возвращается домой на щите, а также о прощании с ним в громаде пообещали сообщить дополнительно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на фронте погиб военный из Киева Евгений Педько. В ряды украинского войска он стал в апреле 2022-го, последний свой бой защитник принял 5 февраля. Дома Евгения ждали жена и дочь.

Также стало известно, что на войне погибла 24-летняя оператор дронов Лилия Гекендорф с Кировоградщины. Она пошла в армию добровольцем, оставив двух маленьких детей на свою маму. Родной брат Лилии также защищал Украину, сейчас он считается пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!