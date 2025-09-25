Без отца осталась маленькая дочь: в Виннице попрощались с разведчиком, который погиб на Запорожском направлении. Фото

В Виннице попрощались с разведчиком Олегом Кривогузом, который погиб на Запорожском направлении. Свой последний бой мужественный защитник принял 26 августа 2025 года.

Об этом сообщили Винницкий городской совет и еженедельная газета "33-й канал". Без отца осталась маленькая дочь.

Что известно о Герое

Олег Кривогуз, главный сержант и разведчик 131-го отдельного разведывательного батальона имени полковника Евгения Коновальца, погиб вблизи Степногорска Запорожской области. Он прошел бои на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине. Родился Герой 7 января 1981 года в селе Хмелев на Сумщине, ему навсегда останется 44 года.

С 2015 года стоял на защите Украины. Был мужем журналистки и волонтера Арины Кантонистовой, супруги воспитывали дочь Екатерину. Олег имеет не одну государственную награду за мужество и образцовую службу. Боец оставил после себя пример смелости, ответственности и доброты.

Коллектив газеты "33-й канал", где работает жена погибшего бойца, выразил слова соболезнования. Там отметили, что Арина Кантонистова лишь недавно нашла любовь своей жизни. А после рождения дочери Олег Кривогуз примчался на пару часов с фронта, чтобы встретить своих девочек из роддома и снова вернулся на "ноль".

"Я же знаю тебя – и то, как блестели твои глаза от счастья любить и быть любимой... Казалось, что любовь жила в каждой клеточке тебя... ты так долго искала ту половинку! И так светилась от счастья!" – говорится в сообщении.

Жене погибшего пришлось пройти нелегкий путь, чтобы вернуть любимого мужа домой на щите. Вместе с тем она всячески старается помогать побратимам Олега.

"Разделяем боль утраты, дорогая наша девочка! Нет слов утешения ... Боль! Боль! Боль! Боль! Вечная память герою Олегу! Знай, наше плечо рядом, где бы ты ни была! Коллектив "33-го", – указано в сообщении.

Напомним, в поселке Маньковка Уманского района состоялось прощание с полицейским Константином Варой, который погиб в боях с российскими захватчиками. Он отдал жизнь, защищая самое ценное – свой дом, семью и Украину. Мужчине навсегда осталось 35 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб защитник со Львовщины. Олег Гуляк стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения. Последний бой он принял на Сумщине, ему навеки останется 39 лет.

