Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин со Львовщины Олег Гуляк. Мужчина стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения.

Последний бой он принял на Сумщине, ему навеки останется 39 лет. О потере сообщили в Бродовском городском совете.

Что известно о Герое

Известие о еще одной болезненной потере поступило в Бродовскую громаду в День города Броды.

"В День города мы получили печальную весть с фронта. К небесному войску присоединился наш Защитник — Олег Ярославович Гуляк. Он стал на защиту Родины с первых дней полномасштабного вторжения. Служил в должности стрелка стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты 3 батальона воинской части. Олег не ждал, что кто-то другой его защитит, а сам стал на защиту каждого из нас", – отметили в горсовете.

Свой последний бой Олег Гуляк принял на Сумщине, в районе села Бессаловка. Дома его ждали мать и сестра.

В родном крае защитника, которому навеки останется 39 лет, встречают 22 сентября. Всех, кто хочет поклониться воину, который возвращается на щите, приглашают в полдень на въезд в село Голосковичи, где будет двигаться кортеж с телом Олега Гуляка.

