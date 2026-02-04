'Белый список' Starlink: как пройти верификацию и пользоваться терминалом. Инструкция

Благодаря внедрению так называемого "белого списка" для спутниковых терминалов Starlink в Украине в ближайшее время будут работать только проверенные и официально зарегистрированные устройства, а все остальные – отключат. Такое решение стало ответом на неправомерное использование российскими оккупантами этой технологии на их дронах для террора гражданского населения.

Видео дня

Чтобы не остаться "за бортом" и верифицировать Starlink, нужно пройти несложную процедуру. В минобороны объяснили, как это сделать.

Как пройти верификацию Starlink

Прежде всего надо узнать KIT-номер и/или UTID терминала.

KIT-номер указан на транспортной этикетке комплекта Starlink. Например: KIT00000000.

UTID указывается в приложении Starlink. Если вы недавно загрузили приложение, нажмите "Подключиться к Wi-Fi" и выберите сеть STARLINK.

На главном экране приложения Starlink нажмите кнопку "Меню" в верхнем левом углу страницы. Затем прокрутите страницу вниз и нажмите информационный пузырек с буквой "i", чтобы просмотреть сведения об идентификаторе UTID.

В разделе "Starlink" найдите идентификатор Starlink/идентификатор терминала. Например: 01000000-00000000-00e1c9f7. Не обращайте внимания на буквы "ut" впереди.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, как пройти верификацию Starlink, чтобы терминал работал в Украине. Ведомство подготовило подробную инструкцию по верификации терминалов Starlink для военных и гражданских граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!