Бабье лето будет продолжаться, но возможны дожди: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

В Украине во вторник, 10 сентября, самая низкая температура по стране ожидается на западе, на остальной территории днем еще удержится жара. В Приазовье, Днепропетровской и западных областях пройдут дожди.

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Синоптик Наталья Диденко поделилась своим прогнозом в Telegram. Она ожидает, что на западе Украины будет дождевая и прохладная погода, днем ​​+17...+22 градусов. Однако в Тернопольской и Хмельницкой областях воздух прогреется до +25.

На остальной территории Украины бабье лето будет продолжаться. Погода во вторник будет солнечной и сухой, +24...+28 градусов. Есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и на Днепропетровщине.

В Киеве 10 сентября – также солнечно. Ночью примерно +12, днем ​​+26 градусов.

В то же время Укргидрометцентр прогнозирует по Украине в среднем +25...+27 днем, а ночью +14…+12 градусов. Вероятность осадков, по данным портала, есть в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее синоптики заявляли, что жара в сентябре начнет спадать и в Украину придет долгожданное похолодание. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно.

– В Киеве август этого года попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих в столице с 1891 года.

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