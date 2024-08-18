Автор 'экономического чуда' Японии и Тайваня родом из Украины: Вольф Ладежинский

Вольф Ладежинский – американский экономист и государственный деятель, ученый, занимавшийся вопросами сельского хозяйства. Именно ему во многом обязаны своим "экономическим чудом" несколько успешных азиатских стран – например, Япония и Тайвань.

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Объединив экономику с политикой, Ладежинский смог ответить на многие исторические вопросы, в частности, объяснил причину успеха Октябрьской революции 1917 года: по мнению экономиста, главную роль в ней сыграл лозунг большевиков "Землю – крестьянам!", после чего население аграрных регионов – а в них проживала основная часть населения страны – единогласно поддержало революционные события. Факт, что землю в личную собственность те, кто ее обрабатывал, так и не получили, Ладежинский считал подлостью и обманом. К мнению Вольфа Исааковича в сельскохозяйственных вопросах прислушивались первые лица самых разных государств, не подозревая, что родом знаменитый экономист – из Украины.

Уроженец Черкасской области

Вольф Исаакович Ладежинский – при рождении Ладыжинский – появился на свет 125 лет назад, в марте 1899 года в городе Екатеринополе (ныне – Катеринополь) Черкасской области в зажиточной купеческой семье – его отец был владельцем мельницы и торговал зерном и мукой. Родители хотели дать сыну хорошее образование, хотя на этом пути им пришлось столкнуться с определёнными трудностями. В родном Екатеринополе квоты, существовавшей для детей еврейской национальности, мальчику не хватило, поэтому он окончил гимназию в соседней Звенигородке, а также учился в хедере – начальной еврейской школе, где изучал Талмуд и иврит.

Спокойная жизнь закончилась в 1917 году – семья Ладежинского серьезно пострадала во время революционных событий: ее имущество конфисковали, брат Вольфа погиб на фронтах гражданской войны, уцелели три его сестры, но об этом он узнал позже. Сам Ладежинский, которого на родине ничего больше не держало, бежал за границу – в 1921 году он перешел границу с Румынией. Некоторое время он, вспомнив навыки, которые приобрел на семейном предприятии, работал на мельнице и в пекарне, затем устроился в Бухаресте в общественную организацию, оказывающую помощь еврейским эмигрантам. В 1922 году Ладежинский, сопровождая за океан еврейских детей, оставшихся без попечения родственников, приехал в США. Страна так ему понравилась, что он решил остаться там.

Специалист по сельскому хозяйству Советского Союза

Решив получить высшее образование, Ладежинский принялся усиленно изучать английский язык, а пока, чтобы заработать на жизнь, работал разнорабочим на стройке, мыл окна и даже продавал газеты в центре Нью-Йорка. В 1926 году, когда уровень английского достиг приличного уровня, Вольф поступил в Колумбийский университет, где изучал экономику сельского хозяйства. Окончив учебное заведение, Ладежинский получил диплом бакалавра и одновременно гражданство США.

Решив продолжить обучение, Вольф поступил в магистратуру, где изучал развитие сельского хозяйства в Советском Союзе – в частности, печально известную коллективизацию. Эта тема легла в основу его исследований, и после получения диплома магистра результатом его трудов стала научная работа "Коллективизация сельского хозяйства в Советском Союзе". На ее основе он собирался написать докторскую диссертацию, но ему помешала Великая депрессия – тогда всем было не до науки. Зато профессионалы уровня Ладежинского оказались востребованными в правительстве Рузвельта – его, как эксперта по аграрным вопросам азиатских стран и Советского Союза, пригласили на работу в министерство сельского хозяйства США.

Аграрная реформа в Японии...

Больше десяти лет Ладежинский, будучи сотрудником департамента внешних связей министерства сельского хозяйства, написал больше двадцати научно-практических работ. Несмотря на то что все они были предназначены для внутреннего пользования, за ученым закрепилась репутация авторитетного специалиста в этой отрасли. Благодаря этому в 1939 году Ладежинский получил визу в Советский Союз, где смог не только убедиться в правильности своих выводов, но и повидаться с уцелевшими родственниками – теми самыми сестрами, которых не видел почти 20 лет. В это же время ученый написал две статьи о сельском хозяйстве Японии, после чего о нем стали говорить как о крупном специалисте и в этой отрасли. Ситуация с собственностью на землю, сложившаяся в Японии, которая проиграла во Второй мировой войне, во многом напоминала обстоятельства накануне российской революции: земля принадлежала богатым помещикам, а обрабатывали ее бедные земледельцы-арендаторы, которые хотели получить ее в собственность. Их активно поддерживали коммунисты, но национализация подорвала бы сами основы японского государства. Обстановка накалялась. Направленный в Японию с группой ученых Ладежинский, изучив обстановку, предложил принудительно выкупить землю у ее владельцев, а затем в рассрочку продать ее крестьянам, что позволило бы удержать экономику страны на плаву. Уже в 1950 году более 70 процентов японских крестьян владели землей, социальных волнений удалось избежать, а значит, аграрная реформа себя оправдала.

…и на Тайване

В 1949 году Ладежинский отправился в командировку в Китай, а с 1950-го работал атташе по сельскому хозяйству посольства США в Токио. Контролируя аграрную реформу в Японии, он одновременно помогал проводить аналогичные преобразования в Тайване. Они назывались "Земля – пахарю!", в общих чертах повторяли японские и во многом создали основу для последующего тайваньского "экономического чуда".

В черном списке маккартистов

В январе 1955 года на волне маккартизма Ладежинского уволили из министерства сельского хозяйства. В черный список "охотников на ведьм" он попал за то, что раньше ему ставили в заслугу: статьи о советской коллективизации и поездку в Советский Союз. Правда, долго без дела экономист не сидел. Его увольнение вызвало волну критических публикаций в прессе, и Ладежинского практически сразу взяли на работу в Госдепартамент США, а затем направили в Южный Вьетнам, который тоже нуждался в аграрной реформе. Увы, она оказалась гораздо менее успешной, чем японская и тайваньская из-за саботажа крупных землевладельцев, которые затянули передачу земли арендаторам на целых 4 года – с 1957 по 1961 год.

Увидеть Индию и умереть

В 1961 году Ладежинский ушел с государственной службы в частные структуры. Он сотрудничал с Фондом Форда, занимавшимся тогда проведением аграрной реформы в Непале. Она оказалась неудачной из-за непоследовательной политики монарха Махендры, который слушал не столько консультантов во главе с Ладежинским, сколько пекущуюся о своих меркантильных интересах номенклатурную верхушку страны. С 1964 года и до самой смерти в июле 1975-го Ладежинский, работая во Всемирном банке, занимался решением сельскохозяйственных проблем Индии – внедрением новых сельскохозяйственных культур и технологий.