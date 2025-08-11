140 тысяч историй гражданских украинцев о войне собрал музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже собрал 140 тысяч историй украинцев. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины с 2014 года и до сегодняшнего дня. Музей является источником правды о военных преступлениях россиян. Работа над сбором историй продолжается. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

За свою работу Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже получил немало международных наград и признаний. В 2025 году в Университете Марии Кюри-Склодовской (Люблин, Польша) презентовали научное исследование под названием: "Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в контексте национальной памяти. Опыт Украины и европейских государств". Его авторы – ведущие ученые, профессор Валентин Балюк и профессор Николай Дорошко – официально подтвердили: Музей является ключевым инструментом сохранения национальной памяти Украины и крупнейшей коллекцией устных свидетельств о войне. Исследователи подчеркивают: "Голоса Мирных" – это важная часть исторической правды, культурной памяти и потенциальная доказательная база для международных судов.

"Деятельность Музея хорошо вписывается в контекст формирования национальной памяти украинцев о российско-украинской войне, которая должна стать неотъемлемой частью центральноевропейской и общеевропейской исторической памяти. Музей "Голоса Мирных" распространяет украинский опыт неприятия войны мирными гражданами в европейском контексте исторической памяти", – отметил Валентин Балюк, директор Центра Восточной Европы Университета Марии Кюри-Склодовской и профессор Института международных отношений УМКС.

Также Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уделяет много внимания психологической поддержке украинцев, пострадавших от войны России против Украины. Сам процесс рассказа часто имеет терапевтический эффект: человек выговаривается, осмысливает пережитое и находит в себе силы жить дальше.

Как рассказать свою историю Музею "Голоса Мирных":

– Заполните форму на сайте civilvoicesmuseum.org

– Или позвоните на горячую линию в рабочее время: 0 (800) 509 001